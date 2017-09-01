توجيهات من وزير القوى العاملة بالتفتيش المفاجئ على الملاهي

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تزامنا مع بدء اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، وفى إطار حرص وزارة القوى العاملة على أرواح المواطنين، أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري توجيهات لكافة مديريات القوى العاملة المختلفة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالكامل للقيام بحملات تفتيش مفاجئة على الملاهي والأماكن العامة وذلك للتأكد من التزامها بتطبيق معايير السلامة حفاظا على أرواح المواطنين والأطفال المترددين عليها خلال فترة العيد، والعمل على اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المنشآت المخالفة منها.

هذا ويقوم الوزير بمتابعة النتائج الخاصة بالتفتيش على هذه المنشآت بصورة أولية من خلال الإدارة المختصة في الوزارة بهدف التأكد من قيام هذه المنشآت بتطبيق التشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للحد من انتشار الحوادث والإصابات والتي تزايدت على نحو كبير في الفترة الحالية نتيجة الإهمال الجسيم من بعض المسئولين والعاملين في أماكنهم، حيث أكد الوزير خلال تصريحات صحفية له اليوم أن الكثير من الحوادث والإصابات تحدث نتيجة العديد من الأسباب والتي يأتي في مقدمتها الإهمال واللامبالاة من قبل البعض والعامل البشرى وعدم إتباع التعليمات والقواعد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

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وأشار إلى انه خلال الأعياد يتوافد قطاع كبير من المواطنين على الأماكن العامة والملاهي بهدف قضاء إجازة العيد، الأمر الذي يجعل الكثير من الأشخاص وبخاصة الأطفال وصغيرة السن أكثر تعرضا للحوادث والإصابات التي من شأنها قد تحدث لأي سبب من الأسباب السالف ذكرها، مؤكدا في النهاية أن الجميع مسئولين عن السلامة، وهذا ما يستوجب الالتزام بتعليمات السلامة كلا في المجال الخاص به، تفاديا لأي حوادث.

وفى النهاية طالب الوزير من كافة المسئولين عن هذه الحدائق والملاهي بضرورة الالتزام بمعايير وقواعد السلامة بصورة تامة، ووضع التعليمات الخاصة بها بكل لعبة من الألعاب المختلفة في أماكن واضحة للجميع للالتزام بها، كما ناشد أيضا المواطنين بضرورة توعية أبنائهم بالالتزام بالسلوك الآمن بصورة دائمة واستخدام الألعاب بشكل سليم، وتحذيرهم عند اقتراف الأخطاء، ووضع الأطفال دائما تحت الملاحظة وعدم تركهم بمفردهم يلعبون ويلهون.