الرئيس السيسى يشارك في قمة البر يكس بالصين مطلع الأسبوع القادم

Advertisements

يستعد الرئيس السيسى للتوجه إلى العاصمة الصينية بكين خلال أيام قليلة وذلك للمشاركة فعاليات قمة البر يكس والتي تضم مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم والبالغ عددها خمسة وهى الهند والبرازيل والصين وكلا من روسيا وجنوب أفريقيا، من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة أن مشاركة مصر في هذه القمة ضمن أهم الاقتصادات الناشئة عالميا يأتي بمثابة تأكيد لقوة ومكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أنه يعكس نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي سلكتها مصر والتي ساهمت بصورة كبيرة في تحقيق مؤشرات إيجابية كانت السبب الأساسي وراء تدعيم مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن الوفد المصري المشارك في هذه القمة برئاسة السيسى يولى حرصا كبيرا على تعظيم استفادة مصر من تحقيق المزيد من التقارب وتعزيز علاقات الشراكة مع الدول الأعضاء على كافة المستويات والمجالات المختلفة وبخاصة المجال الاقتصادي، وأضاف أن هذه القمة سوف ترتكز في محاورها على تعميق التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدول المشاركة بالشكل الذي يضمن تحقيق المزيد من التنمية وتعزيز الحكومة على الصعيد العالمي لمواجهة التحديات وتحقيق السلام والاستقرار، فضلا عن تنشيط حركة التبادل الثقافي بين الشعوب وتحسين الإطار المؤسسي وبناء شراكات ذات نطاق أوسع.

Advertisements

وأضاف، أن الدولة المصرية تسعى لتقوية علاقاتها مع دول التجمع والتي تستحوذ على نسبة 22% من إجمالي الناتج المحلى على كلا من المستوى التجاري والاستثماري في ظل مبادرات التمويل الكثيرة والمتعددة التي تتبانها والتي سوف يكون للاقتصادات الناشئة نصيبا كبيرا منها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس سوف يقوم بإلقاء كلمة خلال هذه القمة.

تأتى زيارة الرئيس استجابة لدعوة الرئيس الصيني للمشاركة في هذه القمة التي تستضيفها بلاده والتي من المقرر عقدها خلال الفترة من الثالث سبتمبر وحتى الخامس من الشهر ذاته، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وبخاصة على المستوى الاقتصادي الذي يعد من اهم المستويات التي تعتمد عليها الدول والشعوب في تقدمها وازدهارها، وقد حرص الرئيس الصيني على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في هذه القمة باعتبارها ضمن الدول الاقتصادية الواعدة.