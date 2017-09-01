خطبة الجمعة فى أول أيام عيد الأضحى بعنوان “صلة الرحم وأثرها في حياة الفرد والمجتمع”

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قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان عن عنوان خطبة الجمعة المقررة خلال اليوم والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث أكدت وزارة الأوقاف على أن عنوان خطبة الجمعة من المقرر له أن يكون “صلة الرحم وأثرها في حياة الفرد والمجتمع” ليتم التأكيد علي صلة الرحم وأهميتها فى مثل هذا الموسم الديني والشعائر التي حثنا النبي الكريم عليه فى عيد الأضحى المبارك.

أكدت وزارة الأوقاف المصرية في أحدث تصريحاتها المتعلقة بخطبة الجمعة، أنه يجب على جميع الأئمة التابعين إلى صفوف وزارة الأوقاف الالتزام بنص الخطبة كما هو مقرر ومتعارف بالإضافة إلى جوهرها وتعليم المسلمين وحثهم علي صلة الرحم وإبراز أهميتها على الفرد بشكل خاص والمجتمع بوجه عام على أقل تقدير كما أكدت الوزارة في إطار توجيهاتها إلى السادة الأئمة أن يحرصوا على الالتزام بضوابط الوقت والذي قد سبق وأن قامت الوزارة بتحديد حيث ورد أنه سوف يتراوح ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، حيث أضافت الوزارة على أنها تثق في سعة أبنائها الأئمة سواء من الجانب العلمي أو الأفقي بالإضافة إلى فهمهم المستنير للدين، كما تفهم الوزارة ما هي طبيعة المرحلة وما هو دورها فيه وما يتوجب عليها فعله لكي يتم ضبط الخطاب الدعوي.

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جدير بالذكر أن وزارة الاوقاف قد حذرت الأئمة من التجاوز أو الخروج عن النص المقرر في خطبة الجمعة التي تم الإعلان عنها كما أنها قد قررت أن يتم استبعاد أي خطيب سوف يقوم بعدم الإلتزام بتعليماتها التي خصتها من أجل الخطبة كما أنه سوف يتم تحويله للمسائلة القانونية.

ورد أنه خلال خطبة اليوم من المقرر أن يوضح الأئمة للمسلمين ما هي فضائل صلة الرحم ولما أمرنا الله بها ولما جعل من مثل هذه المناسبات ويقصد بها الأعياد وغيرها سبب في التقارب و التزاور والتراحم وترك المشاحنات وتقريب الأوصال بين الأهل والأقارب بوجه عام، وما هي أهمية أن يصل المسلم رحمه ويقترب من أقاربه وتزاور معهم وما هي أهمية الزيارة وتأثيرها الإيجابي على النفس كما ورد في الشريعة وما هي الأدلة التي وردت في الكتاب أو السنة من أجل هذا الشأن.