“كمال الدالي” يتفقد مستشفى إمبابة العام عقب صلاة العيد

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قام محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي في أول أيام عيد الأضحى المبارك بزيارة تفقدية إلى مستشفى إمبابة العامة ليطمئن على تقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى في فترة العيد ويطمئن على صحة جميع المرضى المتواجدين في مستشفى إمبابة العام.

شدد اللواء محمد كمال الدالي على ضرورة أن يحظى جميع المرضى المتواجدين في مستشفى إمبابة العام بكافة الرعاية الطبية بالإضافة إلى حسن المعاملة حتى يتم شفائهم جميعا.

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وقام اللواء محمد كمال الدالي أثناء زيارة التفقدية لمستشفى إمبابة العام بتقديم التهنئة لكافة المرضى المتواجدين في المستشفى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما قدم عيديات لجميع المرضى المتواجدين تعبيرا عن وده ومودته في التعامل معهم.

وجاءت جولة اللواء محمد كمال الدالي بعد صلاة العيد مباشرة التي أدائها في ساحة مسجد مصطفى محمود القائم في منطقة المهندسين حيث تعد هذه الساحة من أكثر ساحات الصلاة المتواجدة في محافظة الجيزة، كما حضر الصلاة جمع من المسؤولين والقيادات التنفيذية بالدولة.

وصحب اللواء محمد كما ل الدالي في زيارة التفقدية التي قام بها عقب صلاة عيد الأضحى كل من رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل عزت الخرصة، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد عزمي، بالإضافة إلى نائب المحافظ علاء الهراس، بالإضافة إلى سكرتير عام المحافظة اللواء محمد رأفت.

والجدير بالذكر أن اللواء محمد كمال سعيد الدالى ومحافظ الجيزة هو من مواليد العاشر من شهر ديسمبر لعام 1955، درس وتخرج من كلية الشرطة في عام 1978، وتولي مناصب عدة منها مدير مباحث محافظة الجيزة، وخدم في مباحث منطقة بولاق الدكرور ومنطقة الهرم، وعمل كمفتش لمباحث منطقة غرب الجيزة، كما خدم في مباحث التهرب الضريبي، ثم أصبح رئيس مباحث محافظة الإسكندرية، ثم مدير لمباحث محافظة الإسكندرية، ثم أصبح مدير مباحث محافظة الجيزة، ثم عمل مدير للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

في بداية عام 2012 أثناء عمل اللواء محمد الدالي في قسم شرطة منطقة الدقي وحاول أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل اقتحام حزب الوفد ثم تم القبض عليهم إلى قسم شرطة منطقة الدقي لتنشب محادثة بين حازم صلاح أبوإسماعيل وبين اللواء محمد الدالي أدت إلى إصدار قرار من محمد جمال وزير الداخلية إلى نقل محمد كمال الدالي ليصبح مساعد للشؤون المالية والإدارية.