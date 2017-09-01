“الحماية المدنية بمحافظة الجيزة” تعلن حالة الطوارئ في فترة عيد الأضحى

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قام مدير الحماية المدنية بمحافظة الجيزة اللواء أسامة شعبان بالاطمئنان على استعدادات القطاع في كافة محافظة الجيزة حيث قام بجولة تفقدية في فترة الصباح لتشمل الجولة كافة وحدات الدفاع المدني في قطاع الحماية المدنية التابعة لمحافظة الجيزة للعمل على وضع خطة طوارئ خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأعلن مصدر أمني تابع لمديرية أمن محافظة الجيزة أن وحدات الحماية المدنية رفعت درجة الاستعدادات القصوى ليتم التعامل مع أي إخطار أو بلاغ يرد إلى غرفة الحماية المدنية في محافظة الجيزة أو إلى شرطة النجدة ليتم التدخل العاجل والسريع من أجل عمليات الإنقاذ في حالة وجود أي بلاغ يأتي بخصوص الحرائق أو وجود أي جسم غريب، بالإضافة إلى قيام الحماية المدنية أيضا بالتدخل للتعامل مع أي حرائق ليتم احتوائها وإخلاء مناطق الخطر بصورة عاجلة ليتم احتواء أي حوادث الحرائق.

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كما استعد كل من رجل قوات الإطفاء ورجال الإنقاذ النهري والبري، وجميع رجال الأمن العاملين في مجال اكتشاف المفرقعات ليتم التعامل مع أي طارئ خلال فترة عيد الأضحى، كما يقوم رجال المفرقعات بتمشيط كافة المنشآت الأمنية والمنشآت التابعة لجهاز الشرطة للتأكد من سلامتها وأمنها.

وتأتي هذه الخطة الأمنية تنفيذا للتعليمات التي صدرت عن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة اللواء هشام العراقي حيث تضمن تعليمات الوزير على ضرورة حماية المواطنين المصريين وحفظ الأمن والاستقرار أثناء احتفالات عيد الأضحى.

وفي وقت سابق عقد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن محافظة الجيزة اللواء هشام العراقي اجتماع أمني ليتم حضور كافة مديرية إدارات قطاع الأمن بمحافظة الجيزة ومساعدي الأمن ليتم وضع خطة أمنية يرفع فيها درجة الاستعدادات إلى أقصى درجة ممكنة ليتم التعامل مع الحرائق والحوادث بصورة فعالة خلال فترة عيد الأضحى.

وشدد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة على كافة الإدارات الأمنية لرفع حالة الطوارئ إلى أقصى درجة ووضع خطة أمنية ليتم خروج كافة المواطنين خلال فترة العيد بأمان، وعدم السماح لأي عمل بلطجي أو أي عمل فوضي ليتم الاحتفال بأمن وأمان داخل أنحاء الوطن في فترة عيد الأضحى المبارك.