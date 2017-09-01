الأهالي يضحون بالذبح في الشوارع والعمارات على الرغم من تحذيرات “الزراعة”

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حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جموع الشعب المصري وخصوصا في القرى والنجوع قبيل فترة عيد الأضحى المبارك حيث أن العديد من الأسر المصرية تقوم بذبح الأضاحي خلال فترة العيد في مداخل العمارات والمنازل السكنية بالإضافة إلى إجراء عملية ذبح الأضاحي في الشوارع مما ينتج عنه تلوث للبيئة.

تجاهل المواطنين في أنحاء جمهورية مصر العربية تحذيرات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تنادي بضرورة ذبح أضاحي العيد داخل المجازر المعتمدة من قبل الوزارة، حيث قام العديد من الأهالي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بالذبح في الشوارع، وفي مداخل العمارات، ومداخل جميع المنازل.

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وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت قبل فترة عيد الأضحى المبارك عن فتح المجازر ليتم فيها عمليات ذبح الأضاحي بالمجان في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ليتم منع ظاهرة الذبح في الشوارع ومداخل المنازل السكنية والعمارات حفاظا على سلامة البيئة وسلامة اللحوم وحرصا على الصحة العامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حامد عبد الدائم أن الوزارة شددت على ضرورة أن تتم عمليات ذبح الأضاحي داخل المذابح والمجازر المعتمد من قبل الوزارة، حفاظا على سلامة اللحوم، والصحة العامة وحفاظا على البيئة بالإضافة إلى قيام المجازر باكتشاف الأضاحي والماشية المريضة ليتم المنع من ذبحها حرصا على صحة المواطنين وسلامة اللحوم.

وأشار الدكتور حامد عبد الدايم أنه من الصعب جداَّ أن يتم تطبيق عقوبة على من يقوم بذبح الأضاحي خارج المجازر المعتمدة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي هذا من الناحية الاجتماعية حيث أنها تعد عادة من عادات المجتمع المصري في فترة عيد الأضحى المبارك حيث قال: “عادات الشعب المصري في الأضاحي يستحيل أن يتم معها تطبيق قانون”.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقوله: “ذبح الماشية والأضاحي خارج المجازر يعد جريمة سيتم معاقبة مرتكبها سواء كان مواطن مصري أو جزار، حيث أن داخل المجازر يتم التأكد من حالة الأضحية الصحية ويتم التأكد من خلوها من كافة الأمراض من ناحية الطب البيطري كما يتم التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي حرصا على سلامة اللحوم، وحرصا على الصحة العامة وحفاظا على البيئة من التلوث الناتج عن عملية الذبح داخل المنازل والعمارات السكنية والذبح في الشوارع”.