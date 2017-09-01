“جمال وهبي” يؤكد حالة تأهب رجال إدارة المرور خلال فترة عيد الأضحى

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تمتاز فترة الأعياد والمناسبات في جمهورية مصر العربية بخروج العديد من المصريين مما يؤدي إلى كثافات في حركة المرور مما يعيق السيولة المرورية في جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى وجود كثافات بشرية بأعداد غفيرة وهائلة مما يستوجب وجود رجال الأمن في الشوارع خلال مدة الأربع والعشرين ساعة في فترات الأعياد مما يعمل على توفير السيولة المرورية وتوفير الأمن والأمان داخل الشوارع خلال تواجد المواطنين في الخارج.

صرح نائب مدير إدارة المرور اللواء جمال وهبي أن جميع رجال إدارة المرور بمحافظة القاهرة في حالة من الاستعدادات القصوى ليتم التعامل والسيطرة على الكثافات المرورية في شوارع محافظة القاهرة في أيام الأعياد بالإضافة إلى جهود منع أي إشغالات مرورية بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية، والعمل على توفير الأمن والأمان مع الكثافات البشرية المتواجدة في شوارع القاهرة.

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وأعلن اللواء جمال وهبي أن الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة تعمل ضمن منظومة وزارة الداخلية المصرية بقيادة السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وبتوجيهات من السيد أول مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة خالد عبد العال، التي أعلنت وجود خطة أمنية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأشار أن كل فرد في قطاع الأمن يحاول العمل على توفير الأمن والأمان والسلامة المرورية في شوارع محافظة القاهرة.

وأكد اللواء جمال وهبي أن الإدارة العامة للمرور بمحافظة القاهرة تعمل خلال الأربعة وعشرين ساعة طول أيام العام بالإضافة إلى تخلل هذه الأوقات فترات العيد والمناسبات التي تشهد كثافات مرورية بالإضافة إلى وجود كثافات بشرية بأعداد غير عادية، وأضاف أن هذه الكثافات بتطلب من كل رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة من السيد اللواء المدير وإلى أصغر مجند يكون عليهم التواجد في الشوارع لمدة أربعة وعشرين ساعة لخدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان.

وأوضح اللواء جمال وهبي أن أفراد الأمن يعملون على توفير السيولة المرورية، وإزالة أي إشغالات مرورية في شوارع محافظة القاهرة أو أي كثافات مرورية للعمل على سيولة حركة المرور ليتمكن المواطنين في فترة عيد الأضحى المبارك من الخروج مع توفير الأمن والأمان والسيولة المرورية.