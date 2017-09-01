“الفسطاط” تستقبل الزائرين في أول أيام العيد وضبط 3 حالات تحرش

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استقبلت اليوم حديقة الفسطاط القائمة في منطقة مصر القديمة إقبال جماهيري متوسط من الجماهير المصرية على شباك تذاكر الحديثة منذ صباح اليوم الموافق الجمعة الأول من شهر سبتمبر الأول من أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قام المواطنين باصطحاب أبنائهم بالإضافة إلى إحضار المأكولات والمشروبات والألعاب اللازمة لقضاء اليوم داخل الحديقة، كما قام الراجل الأمن بتواجد مكثف عند مداخل البوابات الحديقة لمنع أي أحداث عنف أو تحرش أو شغب.

وفتحت حديقة الفسطاط أبوابها لاستقبال الزائرين في تمام الساعة الثامنة حتى الساعة السابعة مساء، وتتميز حديقة الفسطاط أن أغلب زائريها من الأطفال الذين يقودون الدراجات و يلهون بالألعاب الترفيهية المختلفة التي تتميز بها الحديقة، كما يلعبون بها الكرة على المساحات الخضراء الشاسعة التي تتميز بها حديقة الفسطاط في ظل تواجد أمني كثيف لحماية المواطنين مع وجود رجال من الهلال الأحمر للتعامل مع أي حالة طارئة.

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وشهدت بوابات حديقة الفسطاط خلال الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك توافد عشرات من المواطنين في بمظاهر من البهجة والفرح بأجواء العيد من قبل الأطفال بالإضافة إلى انتشار العديد من الباعة الجائلين على محيط حديقة الفسطاط.

وفي إطار الاستعدادات الطبية الطارئة تواجد عدد كبير من فريق الهلال الأحمر داخل حديقة الفسطاط ليقوموا بتقديم أي إسعافات أو خدمات طبية طارئة جانب تقديم العديد من الخدمات الأخرى في وجود حالات الطوارئ.

كما شهدت حديقة الفسطاط تواجد عدد كبير وكثيف من عناصر الأمن التي قامت برصد ثلاثة حالات من حالات التحرش الجنسي في أول أيام عيد الأضحى داخل الحديقة ليقوم العناصر الأمنية بإلقاء القبض على مرتكبي حالات التحرش التي تبين أنهم تتراوح أعمارهم ما بين اثني عشر إلى سبعة عشر سنة.

حيث اتضح لرجال الأمن أن مرتكبي حالات التحرش أطفال أعمارهم لا تتعدى 15 سنة حيث اجتمعوا داخل حديقة الفسطاط في أول أيام عيد الأضحى المبارك ليقوموا بشرب السجائر بالإضافة إلى قيامهم بالتحرش بالفتيات والنساء المتواجدين داخل حديقة الفسطاط، حيث قام رجال الأمن المتواجدين في الحديقة بإلقاء القبض على المتحرشين ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.