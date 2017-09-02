وزيرة التضامن الاجتماعي: صرف المعاشات لـ 283.779 مستحق حتى الآن

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أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى خلال تصريحات صحفية لها اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر، أنه تم صرف معاشات شهر سبتمبر لأكثر من 283.779 مستحق من الصارفات الآلية حتى هذه اللحظة وذلك بإجمالي 328 مليون و502 ألف جنيه مصري، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عمليات صرف المعاشات الآلية مستمرة وتسير بصورة منتظمة ودون أية مشاكل أو عوائق سواء بالنسبة للماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات.

وأضافت، أنه توجد غرفة عمليات منعقدة والتي تقوم بمتابعة الموقف أولا بأول على مدار اليوم، لتقوم بالمعالجة الفورية والسريعة لأي عطل من شأنه أن يحدث في أي ماكينة من الماكينات الخاصة بالصرف وذلك بالتنسيق مع شركة فاينانس، شركة أمانكو والتي تتولى مهمة تغذية الماكينات النقدية كلما تطلب الأمر ذلك خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما كشفت عن الخط الساخن الذي خصصته الوزارة لتلقى واستقبال شكاوى المواطنين واستفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف وذلك من خلال الأرقام التالية وهى 19680 و 19683، والتي تعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة كاملة.

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تجدر الإشارة إلى أن أصحاب المعاشات ممن يحملون بطاقة صرف المعاشات الآلية يصل العدد الخاص بهم إلى ستة ملايين جنيه مصري مواطن مصري بما يعادل 79% من إجمالي أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية والذين يتجاوز عددهم تسعة ملايين صاحب معاش ومستحق.

على الجانب الآخر، أعلن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات عن قيام عددا من مستحقي المعاشات بتحرير محاضر في بعض أقسام الشرطة ضد وزيرة التضامن الاجتماعي عقب اكتشافهم أن الماكينات الخاصة بـ الصرف الآلي خالية من أموالهم بالرغم من تأكيد الوزيرة بأن الصرف سوف يبدأ رسميا أول أيام العيد الموافق الأول من شهر سبتمبر، وهذا ما تسبب في حالة من الاحتقان الشديد والتي قد يُنذر بحالة من الغضب غير معروفة عواقبها، كما وجه هجوما شديدا على الوزيرة لافتا إلى أن تصريحاتها غير حقيقية ومجرد شو إعلامي فقط، و أن وعودها لا تتحقق.

الجدير بالذكر، انه من المقرر أن يتم صرف معاشات الشهر الجاري من خلال مكاتب البريد والتأمينات عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.