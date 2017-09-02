فى جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه ويصيب الآخر لإنفاقهم 50 جنيه في العيد

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في جريمة بشعة تجرد أب من مشاعره الإنسانية وقام بقتل أبنه البالغ من العمر ثمانية سنوات وإصابة الآخر بكسر في منطقة الحوض وذلك نتيجة قيامهم بإنفاق مبلغ خمسون جنيها في احتفالات عيد الأضحى المبارك والذي بدأ رسميا بالأمس الجمعة الموافق 1 سبتمبر، وقد وقعت هذه الواقعة المروعة في مدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في الحادثة للكشف عن كافة الملابسات والتفاصيل الخاصة بها.

كان قد ورد بلاغا إلى أمن القليوبية اللواء محمد توفيق حمزاوي من بعض الأهالي بقيام أب بقتل أبنه بشومة وإصابة الإبن الآخر بكسر في منطقة الحوض، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى مكان الواقعة وتم إلقاء القبض على المتهم، و بالفحص والتحري الذي قام به رجال المباحث تبين أن المتهم يدعى سيد ح ويبلغ من العمر تسعة وعشرون عاما عاطل، وشهرته سيد حنتيره ومقيم بعزبة أبو كيلة التابعة لمركز بنها محافظة القليوبية، وقد قام المتهم بضرب ابنه بشومة على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال، وأصاب الآخر والبالغ من العمر خمسة أعوام بكسر في منطقة الحوض نتيجة قيامهم بإنفاق مبلغ خمسون جنيها احتفالا بالعيد.

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وبقيام النيابة بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه لهذه الجريمة الشنعاء التي هزت مشاعر الملايين من المواطنين، وقد اكد أنه لم يكن يريد قتل ابنه ولكن أراد فقط تأديبه حتى لا يقوم بهذا السلوك مرة أخرى، وتم التحفظ على المتهم وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وخلال الأيام القادمة ستقوم النيابة بإصدار حكمها بحق هذا المتهم.

على الجانب الآخر وفي جريمة أخرى وصفها البعض بأبشع الجرائم التي شهدتها مصر، تم العثور على أفراد أسرة كاملة تتألف من أربعة أشخاص وهما الزوج والزوجة وطفليهم مذبوحين بكفر الدوار محافظة البحيرة، وقد قامت وزارة الداخلية بتوجيه مدير أمن المحافظة بضرورة تشكيل فريق بحث وعددا كبيرا من القيادات لسرعة ضبط الجناة مرتكبي الواقعة والوقوف على الأسباب المؤدية إليها، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق وتكشف عن ملابسات الواقعة وتفاصيلها.