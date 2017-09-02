أخبار الطقس اليوم السبت 2/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع خلال النهار أن يسود على أغلب الأنحاء اليوم السبت طقس معتدل وذلك على أغلب مناطق السواحل الشمالية حيث يتوقع الأرصاد أن يكون الطقس مائل للحرارة وذلك على كلاً من الوجه البحرى ومحافظة القاهرة وتمتد حتى شمال الصعيد كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار على أغلب مناطق جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ويصبح الطقس لطيف ليلا وخاصة مع بدء ساعات الليل.

كما ورد فى بيان الأرصاد أن تقل الرؤية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الخفيفة المتوقعة فى ساعات صباح اليوم وذلك على بعض المناطق الموجودة من شمال البلاد، كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنه سوف تظهر خلال اليوم كلاً من السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة سوف يكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على مناطق جنوب سيناء، كما أكد الأرصاد أنها سوف تشهد منطقة خليج السويس حركة إثارة على حركة هبوب الرياح مما يؤثر على حركتها الملاحية ويؤدى إلى اضطرابها هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ورد أن خبراء هيئة الأرصاد قد أشاروا إلى أنها سوف تكون معتدلة كما توقعوا أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح من المتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر يتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة اليوم السبت والذي يعد ثاني أيام العيد على محافظات مصر جاء بيانها كالتالى:

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 30

مطروح 24 30

بورسعيد 26 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 3

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 35

العريش 24 32

نخل 16 34

طابا 19 34

الطور 26 32

مرسى علم 28 33

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 27 37

رفح 23 31

كاترين 16 32

سيوة 21 34

المنيا 23 36

الفيوم 23 35

رأس سدر 25 36

أبوسمبل 25 37

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 22 35

سوهاج 26 36

الأقصر 25 38

أسوان 27 38

شلاتين 28 36

حلايب 29 34

الوادى الجديد 25 37

قنا 26 38

نويبع 26 35

السلوم 19 29

بنى سويف 23 35

ابو رماد 27 36

راس حدربة 28 35