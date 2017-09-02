“وزير النقل” يلغي إجازات مفتشي الملاحة النهرية ويعلن حالة الطوارئ

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صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه تلقى تقريرا من المسؤولين والعاملين في غرفة العمليات والأزمات التابعة لوزارة النقل عن تأمين مرافق النقل المختلفة التابعة للوزارة.

ومن أهم قطاعات وزارة النقل هو النقل النهري وخصوصا في فترة الأعياد والمناسبات حيث يقوم العديد من الأسر المصرية باصطحاب أبنائهم في الخروج خلال الرحلات النهرية النيلية في ظل الاحتفال بأجواء عيد الأضحى المبارك.

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وأعلن الدكتور هشام عرفات أنه اطمأن على تأمين قطاع النقل النهري من خلال رئيس هيئة النقل النهري اللواء رضا إسماعيل على أنه تم تأمين كافة مراسي نهر النيل عن طريق دعم وتعاون من قبل شرطة المسطحات المائية بالإضافة إلى القيام بفحص جميع المراكب النيلية والتأكد من توفير كافة التراخيص والشروط الملاحية لضمان توفير عوامل السلامة والأمان بها بالإضافة إلى فحص أدوات الإطفاء والإنقاذ المتوفرة في المراكب النيلية.

وشددت هيئة النقل النهري على جميع المراكب النيلية على ضرورة الالتزام بالحمولة المحددة لكل مركب على حسب سعته لضمان شروط السلامة والأمان.

شدد وزير النقل هشام عرفات على كافة العاملين في قطاع النقل النهري على ضرورة منع أي مركب يعمل في نهر النيل من العمل قبل التأكد من توفير عوامل الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مراجعة كافة التراخيص، والتأكد على مطابقة التراخيص من قبل الوحدات المسؤولة في قطاع النقل النهري.

وأشار هشام عرفات أنه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى بين جميع العاملين في مجال الملاحة والنقل النهري بالتزامن مع فترة عيد الأضحى المبارك حيث يكون الإقبال شديد على الرحلات النهرية خلال فترة الاحتفال ليتم استقلال المراكب في نهر النيل.

وأعلن وزير النقل على إلغاء جميع إجازات كافة العاملين في مجال التفتيش على النقل النهري طول أيام عيد الأضحى المبارك ليتم مراقبة حركة المراكب العاملة في نهر النيل بحضور المفتشين العاملين في مجال الملاحة النهرية على مراسي نهر النيل خلال فترة العيد ليتم متابعة كافة المراكب العاملة في نهر النيل ليتم التأكد من التراخيص الصادرة عن الجهات المسؤولة والعمل على إجبار أصحاب المراكب النيلية الالتزام بالحمولة المقررة على حسب سعة كل مركب من المراكب العاملة في نهر النيل مع وجود شروط السلامة والأمان على كل مركب.