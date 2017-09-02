وزارة البيئة: تراجع في معدلات حرق قش الأرز بنسبة 90%

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أعلنت وزارة البيئة عن استعدادها الكامل خلال فترة عيد الأضحى المبارك بمجموعة من فرق التفتيش التي تجوب جميع الأماكن التي ترتكز بها زراعة محصول الأرز في بعض محافظات جمهورية مصر العربية والتي يأتي في مقدمتها محافظة الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والقليوبية وغيرها.

وقد أكدت الوزارة خلال بيان رسمي لها اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر، أنها تقوم بمتابعة الموقف من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية للسيطرة على حريق قش الأرز اعتمادا على أحدث الوسائل التكنولوجية المختلفة من صور الأقمار الصناعية التي تتولى مهمة رصد أماكن الحرق والعمل على إرسالها لفرق التفتيش، فضلا عن أجهزة تحديد المواقع المثبتة في السيارات الخاصة بهذه الفرق والتي تقوم بمهمة رصد مواقعها على الخرائط وتغطية جميع المناطق الخاصة بزراعة محصول الأرز، هذا إلى جانب محاور التدخل السريع تحسبا لحالات الطوارئ.

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هذا وقد أسفرت عمليات التفتيش التي قامت بها الوزارة عن تحرير 178 مخالفة حرق قش الأرز، وهذا العدد يعتبر مؤشرا على تراجع نسبة حرق القش مقارنة بغيره من الأعوام الماضية في الفترة ذاتها بنسبة 90%، وذلك بعد زيادة درجة الوعي عند المزارعين وتوجيههم إلى استثمار القش واستخدامه بالشكل الأمثل بعد نجاح الوزارة في تعظيم الاستفادة الاقتصادية للمخلفات الزراعية وتحويلها لأعلاف وسماد عضوي اعتمادا على الآليات المختلفة كنوع من المساعدة الذي تقدمه الوزارة للفلاح في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار الأعلاف في الفترة الحالية.

كما ناشدت كافة المزارعين بضرورة الاستفادة من منظومة الوزارة لجمع قش الأرز وعدم حرق المخلفات الزراعية وبخاصة خلال الفترة المقبلة والتي تتزامن مع موعد قدوم فصل الخريف وظاهرة الانعكاس الحراري والتي من شأنها تعمل على مضاعفة الإحساس بالآثار الخاصة بالحرق وذلك نتيجة الانبعاثات الناتجة عن قيام الفلاحين بحرق قش الأرز، الأمر الذي يترتب عليه آثار صحية شديدة الخطورة على المواطنين، فضلا عن تعرض المزارع المسئول عن ذلك للإجراءات القانونية والغرامة المالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري وفقا لأحكام القانون المصري، وحال العودة لارتكاب المخالفة مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة عليه لتصل إلى السجن لمدة عامين مع الالتزام بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.