تطوير العشوائيات: بدء صرف الدفعة الثانية لتعويضات أهالي مثلث ماسبيرو بعد إجازة العيد

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أعلن المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر عن بدء صرف الدفعة الثانية لتعويضات أهالي مثلث ماسبيرو بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الانتهاء من إعداد القائمة الثانية بأسماء الأهالي لإصدار شيكات تعويضات لهم لإخلاء المنطقة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدفعة الأولى كانت قد حصلت على التعويضات المقررة، وتم إزالة العقارات الخاصة بها، ومن المتوقع أن تكون الدفعة الثانية ضعف الدفعة الأولى.

وأضاف، أن الدفعة الأولى حصلت على ما يقرب من 5.4 مليون جنيه مصري كسبيل التعويضات مقابل قيامهم بترك الغرف التي كانوا يقطنون بها داخل مشروع ماسبيرو، ومن المنتظر أن يتم البدء بتطوير المشروع قبل انتهاء العام الميلادي الحالي 2017، موضحا أنه قد تم نقل مائة وعشرون أسرة إلى مشروع الأسمرات حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن الصندوق يسعى لتوفير كافة البدائل والاختيارات لجميع الأسر وإتاحة الفرصة لهم حتى آخر فرصة قبل البدء قي عملية التطوير، وتأتى هذه الخطوة بالتنسيق والتعاون مع محافظة القاهرة.

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وأشار إلى وجود عددا كبيرا من الأسر ممن قاموا بتغيير الرغبات الخاصة بهم من الحصول على تعويضات الذهاب والانتقال لمشروع الأسمرات التي يعد من أهم المشاريع الضخمة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يأتي استمرارا لسلسلة المشروعات التي يقوم بها والتي تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن المصري وتوفير حياة أفضل له.

وفيما يتعلق بالقيمة الخاصة بالمبالغ المالية التي من المقرر أن يحصل على كل مواطن، فقد أكد أن وزارة الإسكان المصرية قامت برصد مبلغ تقدر قيمته بـ 432 مليون جنيه مصري، مبلغ مبدئي لتعويض الأهالي عن مساكنهم مقابل قيامهم بترك المنطقة القاطنين بها، لافتا إلى أنه قد تم منح كل مواطن من هؤلاء المواطنين مبلغ قيمته ستون ألف جنيه مصري عن كل غرفة مهما كانت المساحات الخاصة بها، هذا بالإضافة إلى مبلغ قيمته أربعون ألف جنيه مصري مصاريف انتقال، وفى النهاية اكد على أن عملية صرف التعويضات تتم داخل محافظة القاهرة نظرا لوجود حصر كامل ونهائي داخل هذه المحافظة.