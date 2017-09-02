وزارة الصحة: ارتفاع أعداد وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة

Advertisements

تزامنا مع ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن ارتفاع وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة إلى تسعة وعشرون حالة حتى هذه اللحظة، حيث أكد رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الأنصاري خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر، ارتفاع وفيات حجاج بيت الله الحرام خلال يومي عرفة وأول أيام العيد وذلك نتيجة الإجهاد والمشقة والتقدم في العمر، موضحا في الوقت ذاته إلى أن أعمارهم تراوحت ما بين ستون إلى خمسة وثمانون عاما لافتا إلى أنه يتم في الفترة الحالية التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة الخاصة بهم.

وأشار إلى وجود ثلاثة وخمسون حاجا في مستشفيات المشاعر يتلقون العلاج اللازم لهم إثر تعرضهم للإرهاق والإجهاد الحراري ونزلات البرد وارتفاع مستويات السكر في الدم وارتفاع الضغط وغيرها من الأمراض الأخري التي يعانى منها الكثير منهم، لافتا إلى إجراء غسيل كلوى لأربعة عشر حالة بمستشفيات المشاعر، نافيا وجود أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين صفوف حجاج بيت الله الحرام، الجدير بالذكر، أنه قد أعلنت وزارة الصحة عن وفاة حالتين من حجاج بيت الله الحرام خلال يوم عرفة، واليوم توفت الحالة التاسعة والعشرون.

Advertisements

على الجانب الآخر، أعلنت المملكة العربية السعودية عن قيام حجاج بيت الله الحرام بإجراء ما يقرب من 79.1 مليون مكالمة ناجحة في المشاعر المقدسة خلال يوم عرفة، وقد أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الإحصائيات الخاصة بها لحج العام الميلادي الحالي 1438هـ، على وصول حجم استهلاك البيانات لأكثر من 188 تيرابايت، كما كشفت عن عدد الأشخاص المشتركين بالشرائح المحلية والأجنبية والذي وصل إلى 10.3 ملايين مشترك، وفى المقابل وصلت نسبة زيادة الحركة الصوتية في المشاعر المقدسة إلى نسبة 51%.

كما أكدت الهيئة على أنها تعمل على تسخير كافة الإمكانيات الفنية والتقنية الخاصة بها بهدف توفير أعلى مستوى من الخدمة وجودة الاتصال للحجاج والجهات الحكومية والخاصة التي تشارك في أعمال الحج هذا العام، ويأتي ذلك في إطار الحرص الذي توليه الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لهم.