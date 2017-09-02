وزير النقل: مصر تستعد للمشاركة في مشروع “جسر الملك سلمان”

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أعلن الدكتور “هشام عرفات” وزير النقل خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أثناء اللقاء الذي عقده يوم الخميس الماضي والذي قام به على الفضائية العربية، أن المشروع الذي ستقوم الحكومة من خلاله بعمل جسر يربط بين مصر والسعودية باسم جسر الملك سلمان هو أحد أهم المشاريع التي تتطلب المزيد من الدراسة.حيث استغرقت دراسة

مشروع كوبري السلام نحو 4 سنوات في حين أن كوبري السلام يمثل جزء لا يذكر من مشروع جسر الملك سلمان، وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن جامعة القاهرة قامت بالفعل بعمل دراسة شملت دراسات بيئية وزلازل وجيولوجية وغيرها وسلمتها إلى الوزارة خلال الفترة الأخيرة.

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كما أن كلية الهندسة جامعة القاهرة هي الأخرى قامت بعمل دراسة، هذا بجانب العديد من الدراسات الأخرى التي قد تسلمتها الوزارة، ويرجع هذا الاهتمام إلى وصول عمق المياه في تلك المنطقة إلى 700 متر، الأمر الذي يدفع إلى وجوب التعامل بحذر أكثر مه الدراسات التي يتم إجراؤها على هذا المشروع.

وقد أضاف خلال التصريحات أنه لايوجد مشكلة تعجز أمامها الهندسة، لذا فإنه من المتوقع أن تستمر الدراسات حول هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات، كما من الممكن أن يتم عمل نفق بدلا من الكوبري، وسيتم تقرير هذا خلال الفترة القادمة وذلك بعد الانتهاء من الدراسات التي سيتم إجراؤها والتي ستتناول كافة الإحتمالات وسيتم تحديد طبيعة المشروع على حسب حالة وطبيعة المكان وفقا للدراسات.

هذا وأضاف وزير النقل خلال التصريحات التي قام بها، أن هذا المشروع الذي يتمثل في جسر الملك سلمان لابد أن يتم بناء على مجموعة من الدراسات المتعددة والتي يجب أن تتناول كافة الإحتمالات والمجالات، كما أن الوزارة ستقوم خلال العام الحالي بالإنتهاء من الطريق الدائري.

هذا وفقا للتصريحات التي قام بها وزير النقل والتي أكد خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بمشروع جسر الملك سلمان، والذي قد وصفه بأنه أكبر مشروع على وجه الكرة الأرضية، لذا فإن دراسة هذا المشروع من المقرر أن تستغرق العديد من السنوات لكي تشمل كافة الجوانب وفقا لخطورة المشروع.