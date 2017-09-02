الخط الساخن لتلقى الاستغاثات على الطرق السريعة

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أعلن مدير الإدارة العامة للمرور ومساعد وزير الداخلية، اللواء “عصمت الأشقر” خلال مجموعة من التصريحات، أن المرور قامت خلال الفترة الأخيرة بتكثيف مجموعة من الحملات المرورية، والتي جاءت على جميع الطرق السريعة، هذا بجانب سيارات الإغاثة التي قامت المرور بمُضاعفتها، وقد جاء هذا في ظل سعي المرور إلى تأمين الاحتفالات التي يقوم بها المواطنون مع قدوم عيد الأضحى المبارك.

وخلال التصريحات التي قام بها مساعد وزير الداخلية اليوم، فقد نبه على المواطنين ضرورة الاتصال على رقم الإغاثة العاجلة على الفور وهو الرقم “01221110000” هذا في حالة تعرض المواطن خلال رحلة سفره لأي من الأعطال التي من الممكن أن تحدث على الطريق السريع.

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وأكمل المدير العام للمرور ومساعد وزير الداخلية خلال التصريحات التي قام بها أن سيارات الدفع الرباعي أصبحت موجودة على جميع الطرق السريعة، بالإضافة إلى مجموعة من الدراجات البخارية، ويأتي هذا لتكون الطرق السريعة تحت الملاحظة من قبل المرور لمدة 24 ساعة.

هذا بجانب الإجراءات التي تضمنت الكتيبات التي وزعتها المرور على جميع السائقين خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة والمحاور الرئيسية والميادين، وقد قامت إدارة المرور بتلك الإجراءات الضرورية من خلال التنسيق مع الإدارات الأخرى التابعة للمرور في مديريات الأمن.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات الأمنية التي تقوم بها المرور خلال الفترة الحالية قد جاءت بناء على التوجيهات التي قام بها السيد وزير الداخلية، اللواء “مجدي عبد الغفار” والتي تضمنت تشديد الحملات التي تطلقها المرور على الطرق وبخاصة الرادار، هذا بجانب التأكيد على ضرورة ضبط مخالفات السير عكس الاتجاه وإجراءات الكشف عن متعاطي المخدرات والكشف عن الإطارات.

وقد أتت تلك الإجراءات التي قامت بها المرور من أجل التقليل من احتمالية وقوع الحوادث على الطرق السريعة والطرق الصحراوية والحفاظ على أرواح المواطنين، هذا أيضا في ظل الاستعدادات التي تقوم بها المرور لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال رفع المستوى الأمني للطرق والميادين.

هذا بناء على التوجيهات الصادرة من السيد وزير الداخلية والتي جاءت مشددة على جميع القطاعات المعنية بذلك خاصة خلال الفترة الحالية.