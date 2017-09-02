“هشام عرفات” يؤكد أن شبكات “المترو” تعمل بشكل منتظم خلال العيد

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تتابع وزارة النقل والمواصلات احتفالات عيد الأضحى من خلال الجولات التي يقوم بها الوزير الدكتور هشام عرفات حيث يقوم حاليا بجولة لتفقد النقل النهري خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك فضلا عن متابعة القطاعات الأخرى بالوزارة من بينها السكك الحديدية حيث خصصت الهيئة خطا ساخنا للإبلاغ عن أعطال القطارات.

أعلن وزير النقل هشام عرفات أن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك هذا العام كان مختلفا حيث أشار أن حركة النقل على خطوط السكك الحديد أكثر بكثير من أي قطاع آخر للنقل طول أيام السنة.

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وأوضح الدكتور هشام عرفات أن تخفيض الدعم عن الدولار التي تمت في الأول من شهر يوليو، حيث أدي ذلك إلى زيادة الضغط على شبكات السكك الحديدية حيث زاد عدد المسافرين عبر شبكات السكك الحديدية ليصل عددهم حوالي ثلاثة مليون مواطن مصري، خلال الثلاثة أيام السابقة لعيد الأضحى المبارك.

وشدد الدكتور هشام عرفات على حرصه على توفير السلامة والأمن في جميع وسائل النقل والمواصلات العامة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور هشام عرفات أنه تم زيادة عدد القطارات في الفترة قبل العيد لكن في فترة العيد لا زيادة في أعداد القطارات، وأضاف أن زياد أعداد العاملين في الوجه القبلي حيث كان الطلب على السكك الحديدية أعلى خلال فترة ما قبل العيد، مما أدى إلى زيادة أعداد القطارات من قبل وزارة النقل.

كما أكد وزير النقل على أن مترو الأنفاق يعمل بصورة متكاملة وجيدة وبطريقة منتظمة خلال فترة عيد الأضحى، ونفى ما تردد عن توقف بعض خطوط مترو الإنفاق والأخبار التي وردت عن إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق خلال فترة العيد.

وأشار الدكتور هشام عرفات ان عربات مترو الأنفاق زاد من عدد اثنى عشر عربة إلى أربعة عشر عربة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور هشام عرفات أن وزارة النقل والمواصلات تعمل في فترة العيد على زيادة المراقبة على كافة المراكب النيلية ليعمل على مراقبة قطاع النقل النهري كافة من خلال تقديم التراخيص إلى مفتشي النقل النهري ليتم التأكد من إصدارها من قبل الهيئات الرسمية للنقل النهري والتشديد على الالتزام بعدد الركاب تبعا لسعة كل مركب.