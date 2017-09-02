“الحجر الصحي بمطار القاهرة” يعلن حالة الطوارئ لاستقبال عودة الحجاج

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صرح مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لبعثة الحج اللواء عمرو لطفي عن عودة عمل الجسر الجوي لتتم عودة الحجاج المصريين ابتداء من يوم الخميس القادم الموافق السابع من شهر سبتمبر لعام 2017.

وأوضح عمرو لطفي أن حوالي مائتين وستين حاج وحاجة مصريين ستتم عودتهم إلى جمهورية مصر العربية مع أول أيام افتتاح الجسر الجوي حيث سيتم عودة من سافروا إلى الأراضي المقدسة في السابع من شهر أغسطس الماضي 2017 لأداء فريضة الحج.

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كما أوضحت سلطات الحجر الصحي العاملة في مطار القاهرة الدولي اليوم الموافق الثاني من شهر سبتمبر الجاري فرض الطوارئ والاستعدادات القصوى بحضور الأطباء والمراقبين الصحيين بالإضافة إلى وجود الممرضين في صالات الوصول ليتم استقبال الحجاج المصريين الذين سافروا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك فريضة الحج خلال اليومين القادمين.

وأعلن مدير الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي الدكتور مدحت قنديل أنه تم تزويد قسم الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي بحوالي خمسة وسبعين طبيب وممرض بالإضافة إلى مراقبين صحيين ليتم تقديم الدعم الصحي اللازم إلى مطار القاهرة الدولي لاستقبال الحجاج القادمين من الأراضي المقدسة.

وأعلن مدحت قنديل أن خطة العمل التي يعمل مطار القاهرة الدولي على العمل بها في المجال الصحي جاء بناء على توصيات من قبل وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد، ومدير الإدارة العامة للحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة الدكتور أيمن إمام حيث تم تقديم عدد من الندوات حول طرق وقاية الدولة من دخول أي فيروسات أو أوبئة وسط الحجاج المصريين العائدين إلى البلاد من خلال تواجد طبيب كثيف في إدارة الحجر الصحي ليتم التأكد من خلو الرحلات الجوية القادمة عبر شركة مصر للطيران من خلوها من أي أمراض أو أوبئة أو فيروسات عن طريق فحصهم الطبي حيث سيتم عزل أي حالة تظهر عليها أي أوبئة أو أمراض التي تنتشر في التجمعات البشرية الكثيفة خلال موسم الحج.

وأشار مدحت قنديل أنه تم الحصول على كافة البيانات عن الرحلات الجوية التي سيتم نقل الحجاج المصريين بها من المملكة العربية السعودية حيث ستصل خلال الساعات القليلة المقبلة من أصحاب الحج المستعجل والسريع، وأعلنت شركة مصر للطيران عن ابتداء فتح الجسر الجوي لها مع المملكة العربية السعودية خلال يوم الثلاثاء القادم ليتم نقل الحجاج المصريين.