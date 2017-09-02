“وزير النقل” يقوم بزيارة مفاجئة لعدد من محطات المترو بالخط الأول

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قام وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات بزيارة مفاجئة لمحطة السادات بالإضافة إلى عدد من محطات مترو الأنفاق في الخط الأول، حيث تابع الدكتور هشام عرفات انتظام حركة سير العمل في شبكات مترو الأنفاق على حسب جدول التشغيل المخصصة للقطارات.

كما قام هشام عرفات بتفقد نظافة محطات المترو على مدة تبادل قطارات المترو ثم تم استقبال أحد قطارات المترو التي تتجه إلى محطة حلوان التي تعد نهاية الخط الأول، واستعرض الوزير آراء عدد من ركاب المترو الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة لهم حيث تم إدخال حوالي عشرين قطار جديد للخدمة في خط مترو الأنفاق الأول حيث أن جميع القطارات المكيفة.

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وأعلن الدكتور هشام عرفات إن وزارة النقل إلى جانب ما تقوم به من أعمال تنفيذ خطوط جديدة في مترو الأنفاق فإن الوزارة تقوم بعمل خطة يتم من خلالها تطوير الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق بتكلفة تصل إلى حوالي ثلاثين مليار وسبعمائة وستين ألف جنيه مصري حيث أن تكلفة تطوير الخط الأول للمترو تصل إلى ستة وعشرين مليار وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه مصري، وتكلفة تطوير الخط الثاني من مترو الأنفاق تصل إلى أربعة مليارات وأربعمائة وعشرة ألف جنيه مصري.

وأشار الدكتور هشام عرفات أن مشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق تشمل مشروع ازدواج المرج الجديدة والمرج لتصل تكلفته حوالي أربعمائة وثمانية وأربعين مليون جنيه مصري، حيث شمل المشروع إنشاء ورشة للوحدات المتحركة في كوتسيكا بتكلفة تصل إلى تسعمائة وأربعة وثلاثين مليون جنيه مصري، وأعمال أخرى من الناحية الاستشارية لتطوير منظومة القوى الكهربية في الخط الأول بتكلفة تصل على ثلاثة مليون ومائتين واثنين مليون جنيه مصري، كما سيتم توريد ثمانمائة وخمسين بوابة تذاكر لا تلامسية للخط الأول والثاني من مترو الأنفاق بتكلفة تصل إلى حوالي ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون جنيه، ويتم شراء وإعادة تأهيل الوحدات المتحركة حيث سيتم شراء اثنين وثلاثين قطار وعلى أن يتم تجديد حوالي ثلاثة وعشرن قطار بتكلفة تصل إلى 12285 مليون جنيه مصري، كما سيتم تطوير نظم الإشارات في شبكات مترو الأنفاق بتكلفة حوالي 1872 مليون جنيه مصر.