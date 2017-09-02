الإسكان تعلن عن موعد تسليم شقق الإعلان التاسع

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قامت الأستاذة مي عبد الحميد والذي تشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتعمل في مهنة رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري التي تتبع وزارة الإسكان بالإعلان عن بدء التنفيذ في إجراءات الاستعلام الميدانى المقررة من قبل الوزارة عن السادة المتقدمين من أجل حجز شقق الإعلان التاسع والتي تدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي قد سبق وأعلنت عنه الوزارة للمواطنين محدودي الدخل حيث ورد أنه سوف يتم تسليم الوحدات في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأكدت الأستاذة مي عبد الحميد في أحدث تصريحاتها الصحفية، على أنه من المقرر بشكل رسمي أن يتم تسليم الوحدات السكنية للسادة الحاجزين في المسابقة والذين قد استوفوا هذه الشروط خلال 6 شهور، كما أكدت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان على أن الحاجز في هذه الوحدات عليه تجهيز حوالي 17 ألف جنيه وذلك باعتباره كحد أدنى من أجل أن يتم سداد مقدم التعاقد المقرر من الإسكان مع أحد البنوك الممولة والتي تم الإتفاق عنها من أجل الوحدات السكنية.

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وأوضحت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان في بيانها أنه قد وصل عدد الكراسات التي تم سحبها إلى حوالي 97254 والتي تخص هذه الوحدات التابعة إلى الإعلان التاسع وذلك من قبل إجازة عيد الأضحى، كما ورد إلى أنه قد تم الإشارة إلى أنه قد تم دفع حوالي 20703 منهم من أجل مقدمات الحجز داخل مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات، بينما من جهة أخرى قد سجل حوالي 9939 مواطنا منهم بياناتهم المقررة على الموقع الإلكتروني الخاصة بالحجز كما هو مقرر حتى الآن.

وأشارت التصريحات إلى أن عملية شراء كراسة الشروط قد تمت من قبل مكاتب البريد حيث ورد أنه قد تم توفيرها في المدن والمراكز ومن المقرر أن تتاح ايضًا حتى يوم الأربعاء الموافق 20/9/2017، كما ورد أنه قد تم طرح وحدات سكنية جديدة في المحافظات المصرية والمدن الجديدة وتتكون من 3 غرف وصالة بالإضافة إلى أنها ذات تشطيب كامل، كما ورد أنها تبلغ مساحتها حوالي 90 م2 حيث أنها تعمل بنظام التمليك.