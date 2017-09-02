تعرف على أرقام الخطوط الساخنة لتقديم الخدمات الطارئة بوزارة الصحة

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تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وفى إطار الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، قامت بالإعلان اليوم السبت الموافق الثاني من سبتمبر عن أرقام الخطوط الساخنة لكافة الخدمات المختلفة التي تقدمها والتي يأتي في مقدمتها خدمات نقص الأدوية بالأسواق وخدمات تنظيم الأسرة وعلاج فيروس سي وغيرها من الخدمات الأخري والتي لكلا منها رقما محددا خاصا بها والذي سوف نتعرف عليه في المقالة التالية، وذلك على النحو التالي:

أولا: الخط الساخن لنواقص الأدوية وهو رقم 25354150/02، وقد تم تخصيص هذا الرقم من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة في حالة وجود أي شكاوى أو تعليقات من المواطنين تتعلق بنقص نوع معين من الأدوية وعدم توافرها في الأسواق.

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ثانيا: الخط الساخن لخدمات تنظيم الأسرة رقم 08008880800، وقد خصصت الوزارة هذا الرقم بشكل مجاني لتقديم المشورة لكافة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بوسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والعمل على توجيه السيدات للأماكن الخاصة بتقديم هذه الخدمة.

ثالثا: الرقم 19153، والذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى واستفسارات المرضى المصابين بفيروس سي.

رابعا: 3152802 – 3152801، وهذه الأرقام يختص بها مركز الإرشاد للإيدز التابع لوزارة الصحة والسكان للرد على كافة استفسارات المواطنين المصابين بهذا النوع من المرض.

على الجانب الآخر، أكد وزير الصحة خلال تصريحات صحفية له اليوم على أنه قد تم إعداد خطة محكمة للوقاية من الأمراض المعدية والوبائية والتي سيتم تنفيذها طوال فترة أيام عيد الأضحى المبارك، وتأتى هذه الخطوة في إطار الحرص الذي توليه الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وأشار أن هذه الخطة تعتمد على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والتي يأتي على رأسها تشكيل غرف عمليات للطوارئ بكافة محافظات جمهورية مصر العربية وعقد اجتماعات ولقاءات من المسئولين والعاملين بالحقل الصحي بكافة المستشفيات والإدارات الصحية ووحدات الرعاية.

كما تم تكثيف الرقابة أيضا على الأغذية والمشروبات التي يقوم الباعة الجائلين بتداولها وكذلك الأدوات التي يستخدمونها خلال عملية البيع، وذلك من خلال القيام بحملات تفتيش مفاجئة في أوقات مختلفة بصورة دورية حتى تتم الرقابة بالشكل الأمثل ويتم التأكد من عدم إصابتهم بأي مرض من الأمراض المعدية.