وزارة الإسكان: بدء تسليم أراضى الحاجزين بمشروع بيت الوطن 17 سبتمبر

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كشف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن موعد تسليم قطع الأراضي حاجزي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، والذي من المقرر أن يكون في اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر يناير للعام الميلادي المقبل 2018، وفيما يتعلق بمواعيد تسليم قطع الأراضي الحي الأول، فمن المقرر أن يتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة A من 1:45 يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر، أما القطع من 46 :90 فمن المقرر تسليمها يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، وبالنسبة للقطع من 91 :126 فمن المقرر تسليمها يوم الخميس 21 سبتمبر، وقطع الأراضي الخاصة بمنطقة B من 1:45 فتكون يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، والقطع من 46 :90 فتكون يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر.

وبالنسبة للقطع من 91 :123 فتكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، أما قطع أراضى المنطقة C من 1:45 فتكون يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر، والقطع من 46 :87 فتكون يوم الأحد 22 سبتمبر، وبالنسبة لقطع المنطقة D من 1:45 فتكون يومي الثلاثاء 24 سبتمبر والخميس 26 من الشهر ذاته، والقطع من 46 :90 فتكون يوم الخميس 2 نوفمبر، والقطع من 91:156 فتكون يوم الأحد 5 نوفمبر، وبالنسبة لقطع أراضى المنطقة F من 1:45 فتكون يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، والقطع من 46:90 تكون يوم الخميس 9 نوفمبر، والقطع من 91:135 فتكون يوم الأحد 12 نوفمبر، والقطع من 136 :177 فتكون يوم الثلاثاء 14 نوفمبر.

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بالنسبة لقطع أراضى المنطقة H من 1:45 فتكون يوم الخميس 16 نوفمبر، والقطع من 46 :94 تكون يوم الأحد 19 نوفمبر، وقطع أراضى المنطقة I من 1: 45 فتكون يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر والقطع من 46 :90 فتكون يوم الخميس 23 نوفمبر، والقطع من 91 :135 فتكون يوم الأحد 26 نوفمبر، والقطع من 136:156 فتكون يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، وبالنسبة لقطع المنطقة G من 1:45 فتكون يوم الخميس 30 نوفمبر والقطع من 46 :90 فتكون يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر والقطع من 91:135 فتكون يوم الأحد 10 ديسمبر، وقد تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر للمتخلفين عن الاستلام.

وعن موعد تسليم قطع أراضي الحي الثاني، فمن المقرر أن يتم تسليم المنطقة I من 1:45 يوم الأحد 21 يناير، والقطع من 46 :90 يوم الثلاثاء 23 يناير، والقطع من 91:141 يوم الأحد 28 يناير، وقطع أراضي المنطقة “E”، من 1 : 45 فتكون يوم الثلاثاء 30 يناير، والقطع من 46 : 90، فتكون يوم الخميس 1 فبراير، والقطع من 91 : 135، فتكون يوم الأحد 4 فبراير ، والقطع من 136 : 182 فتكون يوم الثلاثاء 6 فبراير، أما قطع أراضي المنطقة “K”، من 1 : 30، فتكون يوم الخميس 8 فبراير، والقطع من 31 : 62، يوم الأحد 11 فبراير، أما قطع أراضي المنطقة “F”، من 1 : 45، فتكون يوم الثلاثاء 13 فبراير، والقطع من 46 : 90، فتكون يوم الخميس 15 فبراير، والقطع 91 : 135، فتكون يوم الأحد 18 فبراير ، والقطع من 136 : 190، فتكون يوم الثلاثاء 20 فبراير.

وبالنسبة وقطع أراضي المنطقة “D”، من 1 : 45، فتكون يوم الخميس 22 فبراير، والقطع من 46 : 90، فتكون يوم الأحد 25 فبراير، والقطع من 91 : 118، فتكون يوم الثلاثاء 27 فبراير، وقطع أراضي المنطقة (H)، من 1 : 45، فتكون يوم الخميس 1 مارس، والقطع من 46 : 90، فتكون يوم الأحد 4 مارس، أما القطع من 91 : 135، فتكون يوم الثلاثاء 6 مارس، والقطع من 136 : 180، فتكون يوم الخميس8 مارس، والقطع من 181 : 239، فتكون يوم الأحد 11 مارس، وقد تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس القادم لمن تخلف عن الاستلام.

وعن موعد تسليم قطع أراضى الحى الثالث، فمن المقرر أن يتم التسليم بالمنطقة “A”، من 1 : 30، فى يوم الخميس 15 مارس، والقطع من 31 : 60، فسوف تكون يوم الأحد 18 مارس، أما القطع من 61 : 100، فسوف تكون يوم الثلاثاء 20 مارس، وبالنسبة لقطع أراضي المنطقة “D”، من 1 : 30، فسوف تكون يوم الخميس 22 مارس والقطع من 31 : 60، فتكون في يوم الأحد 25 مارس، والقطع من 61 : 106، فتكون يوم الثلاثاء 27 مارس، وقطع أراضي المنطقة “F”، من 1 : 30، فتكون يوم الخميس 29 مارس، والقطع من 31 : 60، فسوف تكون يوم الأحد 1 أبريل، والقطع من 61 : 104، فسوف تكون يوم الثلاثاء 3 أبريل، وقطع أراضي المنطقة “E”، من 1 : 30، فسوف تكون يوم الخميس 5 أبريل والقطع من 31 : 60، فسوف تكون يوم الأحد 8 أبريل والقطع من 61 : 106، فسوف تكون يوم الثلاثاء 10 أبريل،وقد تم تخصيص يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر أبريل القادم لمن تخلف عن الاستلام.

وعن موعد تسليم قطع أراضى الحى الرابع بالمنطقة “B”، من 1 : 45، فمن المقرر أن يكون يوم الأحد 15 أبريل ، والقطع من 46 : 90، فسوف تكون يوم الثلاثاء 17 أبريل ، والقطع من 91 : 135، فسوف تكون يوم الخميس 19 أبريل، والقطع من 136 : 180 فسوف تكون يوم الأحد 22 أبريل، والقطع من 181 : 225،فسوف تكون يوم الثلاثاء 24 أبريل، والقطع من 226 : 252، فسوف تكون يوم الخميس 26 أبريل، وقد تم تخصيص يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من شهر مايو القادم لمن تخلف عن الاستلام.