بالصور عمرو خالد يتعرض لموقف محرج في الحج بسبب إشارة رابعة

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تعرض الداعية الإسلامي عمرو خالد لموقف محرج أثناء أداء المناسك الخاصة بالحج اليوم، وذلك عقب قيام أحد الأشخاص بالتقاط صورة معه رافعا إشارة رابعة، تجدر الإشارة إلى أن الداعية قد تعرض لموجة من السخرية والشديدة والانتقادات الواسعة بعدما قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الخاصة به عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يوم الخميس الماضي الموافق الواحد والثلاثون من شهر أغسطس الماضي، حيث ظهر وهو أمام الكعبة المشرفة بمكة المكرمة وهو يؤدى مناسك الحج، وخص دعوته للمتواجدين على صفحته دون عن غيرهم، الأمر الذي ترتب عليه جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت أراء النشطاء ما بين مؤيدين للفكرة ومعارض لها.

فعلى مدار اليومين الماضيين لم يكن هناك حديث لنشطاء المواقع الاجتماعية سوى هذا الفيديو الخاص بالداعية عمرو خالد، في موجة السخرية والانتقادات الشديدة التي تعرض لها عقب قيامه بنشر هذا الفيديو دفعته للرد على هذه الانتقادات، حيث دون تغريدة جديدة له على صفحته الشخصية أعرب فيه عن استيائه الشديد من ردود أفعال البعض، منتقدا في الوقت ذاته من يقوم بتشويه صورته بهدف إثارة الجدل حوله، حيث أشار إلى أنه قد قام بالدعاء لسائر المسلمين بأن يرزقهم الله سبحانه وتعالى الجنة ولكن البعض قام باقتصاص جزء من هذا الفيديو دون عرضه كاملا والذي يتضح من خلاله أنه قد خصص دعائه فقط لمتابعي صفحته.

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وأشار إلى أن تم اقتصاص مقطع الفيديو المتداول بكثرة حاليا بهدف إثارة البلبلة والتجني على إنسان ضعيف، وهذا على عكس الحقيقة تماما، لأن الفيديو الكامل الذي تم اقتصاص هذا الجزء منه يظهر دعائه لجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض بأن يكونوا من أهل الجنة تفوزوا برضا رب العالمين.

الجدير بالذكر، أن القنوات الإخوانية قامت بتداول مقطع الفيديو الخاص بالداعية عمرو خالد وسط سلسلة كبيرة من الانتقادات الواسعة والسخرية الشديدة، وأبرز هذه القنوات هي قناة وطن التي تعد إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من تركيا وتقوم بعرض الآراء والأفكار والمتعقدات الخاصة بهذه الجماعة التي تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية.