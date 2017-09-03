أخبار الطقس اليوم الأحد 3/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة المحافظات

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ورد في البيان الصادر من خلال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع خلال طقس اليوم أن يسود في ساعات اليوم الأحد طقس معتدل وذلك سوف يكون على أغلب السواحل الشمالية الغربية، كما ورد أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية الشرقية بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ويمتد حتى تصل إلى محافظات شمال الصعيد، وتستمر درجات الحرارة في الإرتفاع حتى يصبح الطقس حار على محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما ورد في البيان الرسمي أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية التي تظهر في ساعات الصباح الباكر على محافظات شمال البلاد، كما يتوقع أن تظهر كلا من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية، وتتوقع الأرصاد أن حركة الرياح سوف يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ورد في تصريحات خبراء الأرصاد الجوية، أنه سوف تكون حركة الأمواج خلال اليوم الأحد ما بين خفيفة ومعتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر فيتوقع طبقا لتصريحات الأرصاد الجوية أن تكون حالته معتدلة، كما يتوقع أن يشهد البحر ارتفاع علي حركة الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وعن حركة الرياح السطحية المتوقعة على كلا من البحرين سوف تكون شمالية غربية.

وقد أعلن خبراء الارصاد فى بيان رسمي لهم عن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم الأحد وذلك على أغلب محافظات ومدن جمهورية مصر العربية:

القاهرة 24 35

بلطيم 25 30

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

السلوم 20 30

سيوة 21 34

مطرح 21 29

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 25 29

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

العريش 23 32

رفح 22 31

رأس سدر 24 36

نخل 21 34

كارتين 17 33

الطور 26 31

بنى سويف 23 35

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 35

نويبع 27 36

طابا 19 35

شرم الشيخ 28 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

الغردقة 26 36

سوهاج 26 37

أسوان 25 39

شلاتين 27 37

أبو رماد 27 36

أبو سمبل 25 37

الوادى الجديد 25 38

رأس حدربة 28 35

حلايب 30 34.