وزارة الصحة تعلن عن أسماء وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة

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كشفت وزارة الصحة اليوم عن ارتفاع وفيات حجاج بيت الله الحرام بالأراضي المقدسة إلى 40 حالة حتى الآن، حيث أكد رئيس بعثة الحج الطبية خلال تصريحات صحفية له اليوم، زيادة حالات الوفاة خلال يومي عرفة واليوم الأول من أيام التشريق بسبب الإجهاد والمشقة الكبيرة والتقدم في العمر، مشيرا في الوقت ذاته أن معظم حالات الوفاة كانت قد توفت جراء توقف بعضلة القلب والتنفس.

وأضاف، أن الحصر المبدئي لحالات الوفاة بلغ حتى مساء اليوم ثمانية وعشرون حالة تم الإعلان في وقت مسبق عن خمسة أسماء، وأن أسماء البقية من الوفيات ابتداء من الحالة الثامنة عشر وحتى الحالة الأربعين يأتي على النحو التالي، ناهد محمد شوقي والبالغة من العمر أربعة وخمسون عاما وهى من قاطني محافظة القاهرة، وحليمة على كريم جندي وهو من قاطني محافظة الوادي الجديد، ومحسن سالم عبد الدايم وهو من قاطني محافظة المنوفية، وروحية محمد إبراهيم بلوزة والبالغة من العمر خمسة وخمسون عاما ومن قاطني محافظة الإسكندرية.

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ومن حالات الوفاة أيضا السيدة مديحة عبد الحليم عبد الحق والتي تتبع حج وزارة التضامن الاجتماعي وهى من قانطي محافظة الدقهلية، وسامية حسين يونس والبالغة من العمر سبعة وسبعون عاما وتتبع حج السياحة ومن قانطي محافظة المنوفية، ومحجوبة محمد إسماعيل والبالغة من العمر ثمانية وخمسون عاما من محافظة الجيزة، وفريدة سالم على عامر وهى من قاطني محافظة القليوبية، وإبراهيم احمد احمد الجولاني وهو من قاطني محافظة دمياط، وكلا من نعيمة عبد العزيز بدوى وتامر فوزي السيد إبراهيم.

ومن الوفيات أيضا المواطن سعيد محمد عبد الحافظ والبالغ من العمر اثنان وثمانون عاما، ومحمود محمد إبراهيم عيسى والبالغ من العمر ثمانون عاما من قاطني محافظة القليوبية، وخلف هاشم محمد رضوان والبالغ من العمر ثمانية وأربعون عاما من قاطني محافظة سوهاج، وهدى عبد الودود أحمد عبد الله والبالغة من العمر سبعة وخمسون عاما من قاطني محافظة القاهرة، وعبد اللطيف محمد محمد والبالغ من العمر 61 عاما من محافظة المنيا، وكلا من أشرف محمد حسانين وأبو رجيلة طه إبراهيم من محافظة الإسكندرية، وأحمد عبد المعطى محمود على والبالغ من العمر اثنان وثمانون عاما، وغادة ثروت احمد عبد القادر والبالغة من العمر ثمانية وعشرون عاما وهى من قاطني محافظة الشرقية.