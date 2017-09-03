مطار القاهرة يكشف حقيقة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مبانيه

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تداولت بعض المواقع الإلكترونية أخبارا تفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض مباني مطار القاهرة الدولي اليوم لأكثر من خمسة ساعات متواصلة، نتيجة انصهار الكابل الرئيسي الذي يقوم بتغذية عدة مناطق بالمطار، وقد تم استدعاء مجموعة من الفنيين لاستبدال الكابل المتعطل بآخر واحد جديد، وذكرت المواقع أن رجال الحماية المدنية كانوا قد تلقوا بلاغا يفيد بحدوث ماس كهربائي في أحد الكابلات الرئيسية، وحدوث انصهار بها مما ترتب عليه انقطاع الكهرباء عن بعض المباني والتي يأتي على رأسها المباني الأمنية.

وقد ذكرت المواقع أيضا أن المطار يعانى من فترة من بعض المشاكل المتعلقة بشبكة الكهرباء وحدوث انقطاعات مستمرة والتي كان أبرزها الانقطاع الذي وقع منذ شهرين على الأكثر عن مبنى الركاب رقم 3، والذي ترتب عليه حدوث تعطل في الأنظمة الخاصة بالتشغيل وحدوث حالة من الارتباك الشديد في الحركة الجوية بالمبنى، وعلى إثر هذه الواقعة قام النائب العام بفتح تحقيقا موسعا وتم القبض على إحدى عشر مهندسا وفنيا وإحالتهم للنيابة العامة والتي أمرت بإيداعهم في السجن، حيث أسندت إليهم مجموعة من التهم والتي يأتي في مقدمتها الإضرار العمدي بالمال العام، وقطع الخطوط الكهربائية لمرفق عام بصورة متعمدة ممل ترتب عليه الإضرار بالجهة التي يعملون بها وغيرها من التهم الأخرى، وبخاصة ان هذه الواقعة حدثت للمرة الأولى.

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وفى المقابل قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بإصدار بيانا رسميا اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، والذي نفت من خلاله انقطاع الكهرباء عن بعض المباني الخاصة مطار القاهرة الدولي، مشيرا إلى أن هذه الأخبار كاذبة وليس لها أساس من الصحة ومجرد شائعات، حيث أشار إلى أن التيار الكهربائي يعمل بصورة طبيعية بجميع المباني وأن هذه الأخبار المتداولة تتنافى مع الواقع تماما، مطالبا في الوقت ذاته جميع القائمين على وسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية أو المقروءة بضرورة تحرى الدقة والالتزام بالمصداقية المهنية قبل القيام بنشر أو تداول أية أخبارا دون التأكد من صحتها، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر بصورة سلبية على عملية سير العمل وانتظامه بكافة المرافق الحيوية للدولة.