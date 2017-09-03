تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للصين للمشاركة في قمة بريكس

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يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد الموافق الثالث من سبتمبر إلى الصين في مستهل زيارة رسمية تستمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة وذلك للمشاركة في قمة بريكس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المشاركة في كافة المجالات المختلفة ولاسيما المجال الاقتصادي الذي يعد من أهم المجالات لأي دولة من الدول، وقد حرص الرئيس الصيني على دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة، باعتبارها من الدول ذات الاقتصاديات الواعدة.

وتأتى مشاركة الرئيس السيسى في هذه القمة والتي من المقرر عقدها خلال الفترة من 3 إلى 5 الشهر الجاري، لإبراز خصوصية العلاقات التي تجمع بين كلا من القاهرة وبكين، ومن المنتظر أن يقوم الرئيس بإلقاء كلمته خلال مشاركته في القمة، كما سيقوم باستعراض الخطط الخاصة بالإصلاح الاقتصادي التي قامت الدولة بإعدادها وتنفيذها خلال الفترة الحالية، كما يستعرض أيضا مدى خطورة انتشار ظاهرة الإرهاب بكافة دول العالم المختلفة، وما يترتب على هذه الظاهرة السلبية من تعطيل حركة الاستثمار بصورة عامة.

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كما سيقوم بفتح قنوات اتصال بين مصر دول بريكس وهي ” الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا”، تمهيدا لتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها تحقق أوجه خدمة للاقتصاد المصري مستقبلا، ومن المنتظر أن يقوم الرئيس أيضا بعقد لقاءات ثنائية من عددا من القادة المشاركين في القمة، كما سيبحث مع الرئيس الصيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات المختلفة وبخاصة المستوى الاقتصادي والتجاري، فضلا عن الحديث عن عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين كل من الدولتين والتي يأتي في مقدمتها جهود مكافحة الإرهاب والذي يعد من أكثر الظواهر المنتشرة على نحو كبير في الفترة الحالية والذي يهدد أمن واستقرار العديد من الشعوب، فضلا عن القضية السورية وكذلك الأوضاع في ليبيا واليمن وتطورات عملية السلام.

هذا ومن المقرر أن يلتقى الرئيس أيضا خلال زيارته الرسمية بنظيره الروسي بوتين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ولاسيما في مجالات الطاقة وآفاق استئناف الرحلات الجوية بين كلا من البلدين بعد توقفها على مدار عامين كاملين بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة، كما سيتم بحث عددا من القضايا الإقليمية والتي يأتي في مقدمتها القضية السورية، كما سيلتقي أيضا برئيس وزراء الهند.