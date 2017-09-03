وزارة الإسكان: تخصيص 8 آلاف وحدة شهريا لحاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي

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أكد المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري بوزارة الإسكان خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، أنه قد تم تسليم ما يقرب من مائة ألف وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين بشقق مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل حتى هذه اللحظة، ويعتبر هذا المشروع أحد المشروعات الهامة التي تقوم بها الوزارة لخدمة المواطنين وخاصة الفئات الفقيرة وسط غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الشقق السكنية.

وأشار إلى أن الصندوق يقوم بإنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص وتسليم ما بين ستة إلى ثمانية آلاف وحدة سكينة شهريا للحاجزين المستوفين للشروط التي حددتها الوزارة والتي أعلنت عنها من قبل، ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة المدن والبنوك المشاركة في تمويل الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع، كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن استمرار فتح باب الحجز لشقق الإعلان التاسع بالمشروع وشراء كراسة الشروط الخاصة بها من مكاتب البريد المختلفة المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية حتى يوم الأربعاء الموافق العشرون من الشهر الجاري للعام الميلادي 2017.

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كما كشف أيضا عن أكثر المدن إقبالا من قبل المواطنين الحاجزين الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي، حيث أكد أن مدينة السادس من أكتوبر تأتى في المرتبة الأولى من حيث الإقبال الكثيف والمتزايد من قبل المواطنين عليها، ويليها السويس والتي تأتى في المرتبة الثانية نظرا لقلة عدد الوحدات السكنية المعروضة بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود ما يقرب من 97 ألف و254 مواطنا قاموا بسحب وشراء كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإعلان التاسع قبل إجازة عيد الأضحى، لافتا إلى قيام عشرون ألف و703 مواطنا منهم بتسديد المقدمات الخاصة بالحجز بمكاتب البريد المختلفة، فضلا عن قيام 9939 مواطنا بتسجيل البيانات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني للحجز حتى هذه اللحظة.

وأضاف، أن عملية شراء كراسات الشروط من مكاتب البريد المختلفة سوف يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري للعام 2017، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح وحدات سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة التي يتضمنها هذا المشروع والتي تصل مساحتها إلى 90 متر مربع بنظام التمليك.