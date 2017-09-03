كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر نتيجة حادث تصادم 6 من السيارات

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شهدت منطقة أعلى كوبري أكتوبر صباح اليوم الأحد الموافق 3/9/2017 حادث تصادم لعدد من السيارات، الأمر الذي تسبب في ظهور الكثافة المرور في المنطقة وأيضا قيام عدد من رجال المرور بالانتقال بشكل فوري إلى منطقة أعلى الكوبري لحل تلك المشكلة.

الجدير بالذكر أنه قد قام أحدهم بتقديم بلاغ إلى غرفة العمليات التابعة لمرور القاهرة، وجاء البلاغ ليُفيد وُقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات اليوم في منطقة تقع أعلى كوبري أكتوبر، و كاستجابة لهذا البلاغ، فقد قام عدد من رجال المرور بالانتقال إلى مكان الواقعة بشكل فوري وعاجل.

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وخلال التحقيقات التي قام بها رجال المرور، فقد اتضح أن هناك إحدى السيارات التي تعرضت إلى عطل مفاجئ في أحد المناطق التي تقع أعلى كوبري أكتوبر والتي تدعى عرب المحمدي، وقد نتج عن هذا حدوث تصادم لعدد 6 من السيارات التي كانت تمر في تلك المنطقة في نفس الوقت الذي حدث فيه العطل.

بعدها قامت قوات المرور برفع الآثار التي تسبب فيها الحادث، والقيام بمجموعة من الإجراءات التي يتم اتباعها في هذا الوقت لإعادة سير حركة المرور كما كانت في السابق، وذلك بعد وقوع الحادث.

بينما أفادت التقارير المرورة عن المناطق الأخرى في القاهرة، أن جميع الطرق الرئيسية وكذلك المحاور التابعة لنطاق القاهرة تمر بسيولة مرورية بالنسبة للسيارات ولا يوجد أي من المشكلات التي قد تمت ملاحظتها من قبل رجال المرور.

وقد أعلن رجال المرور مجموعة من الإجراءات الجديدة التي قد اتبعها النظام منعا للمزيد من الحوادث التي من الممكن أن تشهدها الكباري والميادين وكذلك الطرق السريعة والصحراوية، وقد جاءت تلك الإجراءات في ظل الاحتفالات التي يقوم بها المواطنون في أول وثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك.

هذا في ظل نسبة الارتفاعات التي شهدتها الحوادث التي وقعت خلال الفترة الأخيرة على الطرق، والتي تاتي بشكل أساسي نتيجة عدم التزام السائقين والمسافرين بالإرشادات التي تضعها المرور لضمان سلامة المسافرين، هذا بجانب قيام المرور بعدد من الإجراءات الأخرى التي تتضمن تكثيف المراقبة على الطرق لاكتشاف أي طارئ في أسرع وقت ممكن.