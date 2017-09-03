“حديد مصر” تعلن انتظام حركة قطارات خط القاهرة السد العالي بعد سرقة بندرول

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أكد رئيس هيئة سكك الحديد رضا أبو هرجة عن انتظام حركة سير القطارات على خط السد العالى القاهرة بسبب تعطلها اليوم الموافق الثالث من سبتمبر الجاري لعام 2017 حيث تم تعطل حركة سير القطارات على خط السد العالى القاهرة في حوالي الكيلو متر 0/ 38 إلى الكيلو 42/ 500 لحوالي مسافة تصل إلى أربعة كيلو متر ونصف بسبب أحداث سرقة بندرول وهي المسامير الحديدية التي تعمل على تثبيت سكة القطار، وبالتحديد في محطة المرازيق وهذا الحادث الثالثة من نوعها خلال هذا الأسبوع.

وأشار المهندس رضا أبو هرجة وتم التعامل مع أحداث سرقة المسامير الحديدية التي تمت في محطة المرازيق قامت غرفة إدارة الأزمات التابعة لهيئة سكك الحديد التي تعمل بمتابعة أوضاع القطارات بصفة دورية ودائمة بالإضافة إلى اهتمام العاملين بهيئة السكك الحديد حرصا منهم في الفترة الحالية على سلامة سير القطارات تجنبا لأي حوادث للقطارات تم تحديد سرعة القطارات في هذه المنطقة إلى ثمانية كيلو متر في الساعة لحين الانتهاء من تركيب القطع الحديدية التي تم سرقتها من السكة الحديد ليتم تثبيت السكة من جديد، والتأكد من أمن وسلامة السكة الحديد على خط القاهرة السد العالي.

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وأهاب هيئة سكك حديد مصر على جميع الأهالي المقيمين في محيط شبكات السكك الحديدية بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يحاول سرقة أو العبث في ممتلكات هيئة السكك الحديد، في إطار خطوات الحفاظ على أرواح الراكبين في القطارات ولمنع حدوث أي حوادث للقطارات في الفترة الحالية.

كما قامت هيئة سكك الحديد بالاعتذار إلى كافة ركاب القطار على خط السد العالى القاهرة بسبب التأخير الذي نتج على حادث سرقة مسامير تثبيت السكة حيث أوضح العاملين في الهيئة أن هذه الحادث لا دخل لهيئة سكك الحديد فيها.

وأكدت هيئة سكك حديد مصر أن غرفة إدارة الأزمات ستعمل على تركيب بدل من القطع التي تم سرقتها حيث سيتم التأكد من تركيب المسامير الحديدية التي فقدت من السكة الحديد ليتم تركيبها وبعدها يتم التأكد من سلامة السكة حرصا من الهيئة على توفير السلامة والأمن لكافة ركاب القطارات.