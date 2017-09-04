التضامن: انتظام الصرف آليا 685 ألف صاحب معاش على مستوى الجمهورية

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، “غادة والى”، أنه تم القيام بصرف عدد 637824 حالة صرف من خلال الصرافات الآلية اعتبارا من مساء يوم الخميس أول أيام العيد، وحتى الساعة الثامنة مساء يوم الأحد، بإجمالى مبلغ 762800112 جنيها، مشيرة الى أن عمليات صرف المعاشات الآلية كانت بشكل منتظم ومستمرة على مستوى محافظات الجمهورية عن طريق الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات وماكينات صرف البريد ومن خلال ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك مصر.

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تقرير أمس، أن غرفة عمليات من صندوقى التأمينات “العام والحكومي والخاص” كانت منعقدة طوال فترة عيد الأضحى حتى تقوم بمتابعة الموقف خلال أحداث اليوم كما تعمل فى حالة إذا تواجد أى توقف بماكينات الصرف، بالإبلاغ فورا والمتابعة حتى يتم اصلاح ماكينات الصرف المعطلة، لحظة بلحظة من خلال التواصل مع شركة “إى فاينانس”، كما أن شركة أمانكو تعمل باستمرار على تغذية الماكينات بالنقدية كلما تطلب الأمر هذه التغذية على مدار أيام عيد الأضحى.

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كما قامت “غادة والى”، بالإشارة إلى أن الخط الساخن لاستقبال الشكاوى الخاصة بماكينات الصراف الآلى “ATM”، تعمل وموجودة أثناء إجازة عيد الأضحى وسوف يتم استقبال استفسارات السادة أصحاب المعاشات والأشخاص القائمين بالصرف عن طريق أرقام “كول سنتر”، وهى: 19683 و 19680، فيما يستقبل الخط الساخن ما يقرب من ألفى مكالمة يوميا تقوم بالابلاغ عن وجود حالات أعطال فى ماكينات الصراف الآلي أو أى تسأل عن الموعد المحدد لصرف المعاشات من البنوك.

إن الخط الساخن يعمل على مساعدة السادة أصحاب المعاشات فى صرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر، مما يساهم فى حل المشكلات التي تواجه المتعاملين مع ماكينات الصرف الآلي من مشكلات أو أعطال تحول دون صرف مستحقاتهم النقدية.

بالإضافة الى أن كل من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية يصل عددهم الى حوالى 6 ملايين مواطن وهم نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات والأفراد الذين يزيد عددهم 9 ملايين مستحق وصاحب معاش.

تتميز عمليات الصرف بماكينات الصرف الآلي بالسرعة والسهولة فهى متوفرة فى كل مكان على مستوى محافظات الجمهورية، مما يتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بكل راحة وبدون تعب.