“تموين الدقهلية” تحرير العديد من المحاضر في إطار حملاتها الرقابية خلال فترة العيد

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قامت مديرية التموين التابعة لمحافظة الدقهلية بتحرير العديد من المحاضر في إطار الحملات التفتيشية التي قامت بها التموين من خلال فترة عيد الأضحى، وذلك بالتعاون مع إدارات الطب البيطري والصحة بالإضافة إلى المجالس المدنية العاملة في محافظة الدقهلية.

كما قامت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية بتحرير محضر للمخابز بسبب عدم إعطائهم بون صرف من ماكينة المخبز الخاصة بصرف حصص الخبز المقررة للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير محضر أخر خبز غير مطابق للمعايير والمواصفات، بالإضافة إلى محضر آخر لعدم وجود ميزان داخل المخبز بالإضافة إلى محضر آخر لعدم نظافة كافة الأدوات المستخدمة في عملية عجن الخبز، ومحضر التصرف في ثلاثة من شكاير الدقيق المخصصة لعمل الخبز في المخبز، بشكل غير مخالف.

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كما قامت مديرية التموين العاملة في محافظة الدقهلية بعمل محضر عدم الإفصاح عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير عشرة محاضر بسبب عدم الحصول على شهادة صحية لمنشآت عاملة في تقديم المواد الغذائية، وقامت مديرية التموين أيضا بتحرير محضرين بسبب قيام بعض المحلات التجارية بالبيع بسعر أعلى من السعر المفروض لبيع السجائر.

كما قامت مديرية التموين العاملة في محافظة الدقهلية بتحرير محضر مزاولة نشاط تجاري بدون الحصول على ترخيص بذلك، كما قامت بتحرير محضر غش تجاري، كما قامت مديرية التموين أيضا في إطار حملاتها التفتيشية في فترة عيد الأضحى المبارك بتحرير محضر بتجميع السلع، كما قامت بتحرير محضر أخرى بعدم وجود قائمة تحتوى على الأسعار، كما قامت المديرية أيضا بتحرير اثنين وخمسين محضر آخرين منها حوالي سبعة وعشرين محضر بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وعشرة محاضر لعدم الحصول على شهادة صحية لمزاولة مهنة بيع المواد الغذائية، وحوالي خمسة محاضر بسبب مزاولة نشاط تجاري بدون الحصول على ترخيص، منها محاضر بسبب الغش التجاري، وثلاث محاضر تجميع سلع، بالإضافة إلى عدم وجود قوائم الأسعار في المحلات التجارية.

كما قامت مديرية التموين التابعة لمحافظة الدقهلية بتحرير محضر بسبب تصرف في سلع خاصة بالتموين، ومحضر عدم اتباع تعليمات سير العمل، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، ومحضر بسبب عدم ممارسة النشاط على الوجه المطلوب والمعتاد.

كما قامت مديرية التموين التابعة لمحافظة الدقهلية بتحرير سبعة وعشرين محضر ذبح مخالف خارج السلخانة، وستة عشر محضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وسبعة محاضر لحوم مكشوفة، ومحضر إعاقة سير حملة والعمل على عرقلتها.