“محافظ القاهرة” ينهي عقد مدير “موقف عبدالمنعم رياض” بسبب الفوضى

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تحول موقف ميدان عبدالمنعم رياض الواقع في وسط محافظة القاهرة والذي يعد أشهر ميدان جمهورية مصر العربية لحالة من الفوضى والهمجية بسبب سيطرة الباعة الجائلين على جميع أنحاء الموقف وخصوصا الذين يقومون ببيع الذرة المشوي حيث تم تحول موقف ميدان عبدالمنعم رياض إلى ساحة من المخلفات مع وجود القمامة، بالإضافة إلى إهمال المسؤول عن الميدان وغيابه في الفترة الحالية.

وسيطر على جميع المارة وجميع من يرتدون الميدان سواء كانوا راكبين أو عابرين للطرق أو متنزهين بالميدان حالة من الاستياء وعدم الرضا بسبب أوضاع موقف ميدان عبد المنعم رياض.

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وقام محافظ القاهرة بناء على هذه الفوضى التي يعاني منها الموقف، بعزل مدير موقف ميدان عبد المنعم رياض بسبب هذه الفوضى والمخالفات في أنحاء الميدان، وغاب جميع المسؤولين عن موقف عبد المنعم رياض باستثناء وجود الأفراد المسؤولين عن جمع الكارتة من السيارات.

وقام محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بعزل المدير المسؤول عن موقف ميدان عبد المنعم رياض، كما تم تحويله هذا المسؤول على إدارة التحقيقات أمس الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 بعدما قام محافظ القاهرة بتفقد الميدان.

وأثناء تفقد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد موقف عبد المنعم رياض رأي حالة من الفوضى بالإضافة إلى انتشار المخلفات والقمامة التي قام بها الباعة الجائلين، بالإضافة إلى الطريقة العشوائية التي يتعامل بها سائقي السيارات الأجرة السرفيس مع تقصير المسؤول عن الميدان في أداء مهام وجباته في المحافظة على الميدان والعمل على تطويره.

وأعلن المهندس عاطف عبد الحميد من السكرتير بمحافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ بعمل على إنهاء عقد مدير الموقف ليتم تعيين شخص آخر بدلاً منه لعدم قدرته على السيطرة على الأوضاع داخل ميدان عبد المنعم رياض بالإضافة إلى عدم كفاءته في العمل على تطوير ورقي موقف ميدان عبد المنعم رياض الذي يعد في وسط محافظة القاهرة، مع أنه من أشهر الميدان في جمهورية مصر العربية.

وشدد المهندس عاطف عبد الحميد أن محافظة القاهرة لن تهمل في معاقبة كافة المسؤولين والموظفين المقصرين في عملهم يتم الارتقاء بجميع خدمات محافظة القاهرة.