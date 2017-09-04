وزارة الإسكان: بدء حجز شقق مشروع سكن مصر 10 سبتمبر ولمدة شهر

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تبدأ فروع بنك الإسكان والتعمير بمحافظات مصر المختلفة بفتح أبوابها لاستقبال مقدمات الحجز الخاصة بمشروع سكن مصر اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري ولمدة شهرا كاملا، وفيما يتعلق بأبرز شروط الحجز المنصوص عليها في كراسة الشروط، فتتمثل في أن يكون المتقدم لحجز هذه الوحدات السكنية يحمل الجنسية المصرية ولا يقل عمره عن 21 عاما، هذا مع عدم استحقاق الحجز لأكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة، كما يشترط أيضا آلا يكون المتقدم قد سبق وحصل على قطعة أرض أو شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وفى حالة عدم توافق هذه الشروط يتم إلغاء الحجز.

وعن أسلوب السداد، فيتم سداد مبلغ جدية الحجز بإحدى الوسائل المتاحة للدفع سواء من خلال شيك معتمد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، أو السداد نقدا، أو تحويل مصرفي، وبالنسبة لأعداد الوحدات السكنية المطروحة والمناطق المتواجدة بها، ففي مدينة القاهرة 16808 وحدة، موزعة على النحو التالي: عدد 3480 في منطقة الأندلس، وعدد 4608 في منطقة المعارض المنطقة الأولى، وعدد 3468 متواجدة في المنطقة الثانية بمنطقة المعارض، وعدد 608 متواجدة في المحلية الثالثة التجمع الثالث، وعدد 1984 متواجدة في جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، وعدد 1344 متواجدة في شمال طريق القطامية، وعدد 120 متواجدة في بالتجمع الثالث، وعدد مائة وحدة متواجدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.

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كما تم طرح 14920 وحدة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر والتي جاءت موزعة على النحو التالي: عدد 5384 وحدة متواجدة في جنوب طريق الواحات، وعدد 4624 وحدة متواجدة في جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، وعدد 4912 وحدة متواجدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، وبالنسبة لمدينة العبور فقد تم طرح 3048 وحدة سكنية بها متواجدة في منطقة 2600 فدان بشمال المدينة، أما في مدينة دمياط الجديدة فقد تضمنت طرح 2696 وحدة سكنية والتي جاءت موزعة على هذا النحو: عدد 612 وحدة متواجدة في غرب جامعة دمياط، وعدد 356 وحدة متواجدة في جنوب الحي الأول، وعدد 1728 وحدة متواجدة في الحي المتميز – شرق المدينة.

وأخيرا بالنسبة لمدينة المنيا الجديدة فقد تم طرح عدد 1296 وحدة سكنية بها متواجدة بمنطقة امتداد المدينة، أما مدينة بدر فقد تضمنت طرح عدد 1232 شقة تتواجد في منطقة سكن مصر.