وزارة الصحة: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 49 حالة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان خلال بيان رسمي لها اليوم الاثنين الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري عن ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة إلى تسعة وأربعون حالة، عقب وفاة ثلاثة حالات اليوم، من جانبه أكد رئيس بعثة الحج الطبية أن زيادة عدد الوفيات بين الحجاج يرجع إلى الإجهاد والمشقة الكبيرة والتقدم في العمر وبخاصة أن معظمهم من كبار السن والتي تتجاوز أعمارهم الستون عاما، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أغلب حالات الوفاة جاءت نتيجة توقف بعضلة القلب والتنفس، لافتا على وجود تعاون وتنسيق مشترك في الوقت الحالي مع السلطات السعودية المختصة بهدف استخراج شهادات الوفاة الخاصة بهم.

وعن أسماء الحجاج المتوفين اليوم، فقد أوضح رئيس البعثة الدكتور أحمد الأنصاري، إن المتوفين هم: المواطن إبراهيم إبراهيم أحمد عوض والبالغ من العمر واحد وستون عاما وهو من قاطني محافظة الدقهلية ويتبع حج وزارة الداخلية، والمواطن إبراهيم إبراهيم طنطاوي مشالى وهو من قاطني المحافظة ذاتها ويتبع الحج الفردي، أما الحالة الثالثة والأخيرة فهو المواطن فهمي محمد الشافعي حجازي والبالغ من العمر واحد وستون عاما وهو من قاطني محافظة القاهرة ويبتع حج وزارة الداخلية.

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على الجانب الآخر، قامت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الاثنين 4 سبتمبر 2017، بتيسير أربعة رحلات من كلا من مطاري المدينة المنورة وجدة لإعادة 950 حاجا من الأراضي المقدسة بعد انتهائهم من أداء مناسك فريضة الحج، ومن المقرر أن تصل هذه الرحلات الأربعة على مدار اليوم، وذلك قبيل بدء تنفيذ الجسر الجوى بيوم واحد لإعادة أول أفواج الحجاج من المملكة العربية السعودية والذي يبدأ رسميا يوم غد الثلاثاء الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري للعام 2017.

الجدير بالذكر، أن الصالة الموسمية الخاصة برحلات الحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي كانت قد استقبلت بالأمس الأحد الموافق الثالث من سبتمبر ما يقرب من ثلاثمائة حاجا مصريا عائدين من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم إصدار أوامر لمسئولي هذه الصالة بتقديم جميع التسهيلات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وإنها الإجراءات الخاصة بهم في إطار التسهيل عليهم بعد العودة.