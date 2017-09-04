وزارة التموين تدرس شراء الأرز من المضارب الموسم القادم بتكلفة 6100 جنيه للطن

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أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الأرز التابعة لوزارة التموين خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق الرابع من سبتمبر، أن الوزارة تدرس في الفترة الحالية إمكانية شراء محصول الأرز من شركات المضارب والموردين خلال الموسم القادم وذلك بسعر 6100 جنيه مصري للطن الواحد بدلا من 6300 جنيه مصري، نتيجة زيادة الكميات المعروضة من الأرز في مختلف الأسواق، وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتوفير منتج الأرز في الفترة الحالية وطرحه على بطاقات التموين بتكلفة 650 قرشا للكيلو الواحد، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار عما إذا كان سعر كيلو الأرز للمستهلك سوف يشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة أم لا.

كانت وزارة التموين قد قامت بتوقيع اتفاق مع أصحاب مضارب الأرز في شهر مارس الماضي للعام الميلادي الحالي 2017، والذي ينص على أن يلتزم المورد بتوريد كميات الأرز المتفق عليها والتي لا تقل عن مائتي طن بصورة شهرية لكل مضرب أو موزع، مع السماح بالزيادة لمن يرغب بسعر التوريد وهو 630 قرشا للكيلو الواحد، على أن يتم بيعه للمواطن المستهلك بتكلفة 650 قرشا، وأن المدة الخاصة بعملية التوريد تبلغ أربعة أشهر اعتبارا من الخامس عشر من شهر مارس الماضي 2017.

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وقد تضمن العقد الخاص بهذا الاتفاق المبرم، أن يتم كتابة سعر التوريد 630 قرشا وسعر المستهلك 650 قرشا عن كل كيس أرز، وفى حالة عدم الالتزام بذلك يتم إيقاف المضرب أو الشركة لفترة زمنية محددة والتي تصل إلى ستة أشهر مع التحذير من عدم إضافة ملح على الأرز، هذا مع ضرورة التزام هيئة السلع التموينية بدفع المستحقات الخاصة بالمورد في مدة لا تتعدى أسبوعين من تاريخ التوريد، كما تلتزم الهيئة أيضا بتحديد لجنة أو شركة تختص بعملية الفحص والاستلام بالمواصفات المتفق عليها وهى “أرز مصري أبيض نسبة كسر 10/ ١٢٪ تبخير بالمياه”.

على الجانب الآخر، كان قد اعلن وزير التموين خلال تصريحات صحفية له، عن أن الوزارة لديها مخزون سكر يكفى احتياجات المواطنين، لافتا على وجود ما يقرب من 1.1 مليون طن، فضلا عن وجود مخزون من السلع الغذائية المختلفة ومنتجات اللحوم وغيرها.