الحكومة تضع ضوابط جديدة للحصول على الدعم بكافة أشكاله وصوره.. تعرف عليها

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في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لضمان وصول الدعم بجميع أشكاله وصوره إلى مستحقيه من المواطنين الفعليين، وبخاصة أن المبلغ الخاص بالدعم بموازنة الدولة العامة هو مبلغ كبير جدا يقدر بالمليارات من الجنيهات، قام رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للعدالة الاجتماعية والتي تضم مجموعة من الوزارات والتي يأتي في مقدمتها وزارة التموين ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التنمية المحلية، فضلا عن بعض الوزارات الأخرى وغيرها من الجهات المعنية بالإشراف والرقابة على الدعم، وذلك بهدف وضع عدد من المعايير والأسس التي سوف يتم الاعتماد عليها لتحديد المستحقين للدعم وحذف الغير مستحقين للدعم.

ومن بين الضوابط التي يتم على أساسها تنقية بطاقات التموين وحذف الغير مستحقين من على قاعدة البيانات الخاصة بالدعم، صرح أحد المصادر المسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوجود مجموعة من الأسس الجديدة التي سوف يتم أخذها في الاعتبار عند تحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم وآلتي يمكن ذكرها على هذا النحو التالي:

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الدخل السنوي الذي يتقاضاه كل فرد من الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية للأسرة بالكامل.

ما يمتلكه صاحب البطاقة التموينية من أطيان وعقارات وغيرها من أشكال الممتلكات الأخري.

التعليم في المدارس الخاصة والتي يحصل أبنائها على آلاف الجنيهات بصورة سنوية.

عدد الأبناء في التعليم.

متوسط عمر الأطفال.

أوجه الصرف والإنفاق.

وفى سياق متصل، أكد المصدر أن هذه الضوابط الجديدة التي تم وضعها سوف يترتب عليها حذف نسبة كبيرة من المواطنين من البطاقات التموينية ممن يحق لهم الحصول على الدعم، على أن يتم توجيه هذا الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع توسيع المفهوم الخاص بالدعم بحيث لا يكون مقتصرا على السلع التموينية فقط بل يمتد إلى التعليم والصحة وجميع الخدمات التي يحصل على المواطنين بدون دفع التكلفة الحقيقية الخاصة بها للحصول على هذه الخدمة، وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الوزارة بهدف وصول الدعم للمستحقين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبخاصة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وسط غلاء المعيشة والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات المختلفة.