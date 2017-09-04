أخبار الطقس اليوم الإثنين 4/9/2017.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم الاثنين أن يسود على أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وذلك في الجهات الشمالية ويمتد حتى يصل إلى محافظات ومناطق شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة وذلك على أغلب محافظات جنوب الصعيد فى ساعات الليل حيث يصبح الطقس لطيف ليلا.

كما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على محافظات شمال البلاد، كما تظهر حالة السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة وذلك على أغلب السواحل الشمالية، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية ثم تتغير وتصبح معتدلة كما جاء أنه سوف تنشط حركتها على كلاً من خليج السويس ما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط سوف تكون طبقًا لتصريحات الأرصاد خفيفة إلى معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وعن حركة الرياح سوف تكون سطحية شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن تكون حركة الموج مرتفعة فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء في بيان الأرصاد الجوية أنه بالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين الصغرى والعظمى على كافة محافظات مصر فقد كان بيانها كالتالي:

القاهرة 24 35

بلطيم 25 30

مطروح 20 30

وسط الدلتا 24 35

الأسكندرية 25 30

السلوم 19 30

سيوة 22 36

العريش 22 32

رفح 21 31

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الإسماعيلية 22 35

الطور 27 33

شرم الشيخ 28 36

السويس 23 36

نويبع 28 37

طابا 23 35

رأس سدر 24 36

نخل 22 35

كاترين 17 34

الغردقة 27 37

مرسى علم 28 35

أسوان 25 40

شلاتين 27 37

الفيوم 23 36

بنى سويف 23 36

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 25 36

سوهاج 25 37

راس حدربة 28 35

حلايب 30 34.

قنا 25 39

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

الأقصر 25 40

ابو رماد 27 36.