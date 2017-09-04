“عضو هيئة كبار علماء الأزهر” يشرح الخطوات الواجب اتباعها لاستجابة الدعاء

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أعلن مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف الدكتور علي جمعة أن على من يريد أن يتم استجابة الله عز وجل لدعائه فعليه فعل ثلاث أشياء كما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم.

حيث أشار الدكتور على جمعة أن الثلاثة أشياء لتجعل الإنسان مستجاب الدعاء هي الوضوء والصلاة ركعتين ثم يؤدي الراغب في استجابة دعائه الصلاة والسلام على رسول الله ثم يردد مجموعة من الأذكار، حيث استند الدكتور علي جمعة إلى حديث: ” مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ اللّٰهِ أَوْ إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَىٰ اللّٰهِ وَلْيُصَلِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ”، رواه ابن ماجه، والترمذي وغيرهم.

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وأشار الدكتور علي جمعة ثم يقوم الراغب في استجابة دعائه إلى ترديد هذه الأذكار: “لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلى قضيتها يا أرحم الراحمين”.

وأشار الدكتور علي جمعة أن هناك رواية أخرى لحديث يوضح ما يتم اتباعه في حالة رغبة العبد في استجابة دعائه وهذا الحديث هو: ” مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَىٰ اللّٰهِ أَوْ حَاجَة إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لْيُثْنِ عَلَىٰ اللّٰهِ”.

وأوضح الدكتور علي جمعة ما ورد في الحديث: “ثم ليثن على الله” حيث أعلن أن ما هو أهله هو مثل قول: “الحمد لله حمداً كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، ولا إله إلا الله”، وعلى أن يصلَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقل الأذكار التالية: “لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك”.

كما أشار الدكتور علي جمعة أن بعض أهل المذاهب كان يستحسن الدعاء بحاجته حينما يقنت في الثانية من قنوت الفجر فهي مثل صلاة الاستسقاء حيث يتم فيها طلب فك الكروب وإزالة جميع الهموم بالإضافة إلى الصلاة في جوف الليل.