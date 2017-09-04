وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين في البيت الحرام

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ورد في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية في مستهل الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، أنه بالنسبة إلى الحجاج المصريين قد ورد إليها أنه قد توفي 3 حجاج مصريين من بين صفوف الحجاج المصريين الموجودين حاليًا داخل الأراضي السعودية، حيث جاء وفاتهم مساء يوم أمس الأحد، ليترتب على هذا أنه قد وصل إجمالى عدد حالات الوفاة بينهم حتى الآن إلى حوال 49 حالة.

من جهة أخرى قد وصل في البيان الصادر من خلال الدكتور أحمد الأنصارى، والذي يعمل فى منصب رئيس بعثة الحج الطبية حاليًا فى البيت الحرام، أنه قد بلغهم أنه ارتفعت أعداد حالات الوفيات بين الحجاج المصريين خلال أيام التشريق وكان السبب وراء هذه الوفيات العاجلة هو الإجهاد والمشقة بالإضافة إلى كبر السن، كما لفت سيادته في حواره إلى أن معظم حالات الوفاة كانت على إثر توقف عضلة القلب والتنفس في رحلة الحج كما أشار إلى أنه حاليًا يتم التنسيق بشكل مباشر مع السلطات المختصة والمسؤولة عن هذه الأامور هناك لكي يتم استخراج شهادات الوفاة الخاصة بالحالات من أجل استكمال باقي الإجراءات المطلوبة.

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أوضح السيد الدكتور أحمد الأنصارى، والذي يعمل فى مهنة رئيس بعثة الحج الطبية، في أخر تصريحاته إن المتوفين الـ3 الذين كانوا من صفوف المصريين هم كلاً من :” إبراهيم إبراهيم أحمد عِوَض، حيث يبلغ من العمر حاليًا ٦١ عاما، كما ورد أنه يتبع رحلات الحج الداخلية، وتبين أنه ابن محافظة الدقهلية، وايضًا توفي السيد إبراهيم إبراهيم طنطاوى مشالى، وكان ضمن الحج الفردي، وأنه ايضًا من ضمن صفوف أبناء محافظة الدقهلية، والحالة الثالثة كانت السيد فهمى محمد الشافعى حجازى، وأنه كان يبلغ من العمر حوالي ٦١ عاما، كما أنه كان مسافرًا ضمن رحلات الحج الداخلية، وتبين أنه من أبناء محافظة القاهرة”.