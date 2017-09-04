إقالة نائب رئيس لجنة المساعدات وتعيين أستاذ بجامعة الزقازيق بقرار من وزير التموين

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية “على مصيلحي” قرار إقالة نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، “محمد بدر” والتي يرأسها الوزير، وشمل القرار تعيين الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، الدكتور “أيمن عَركش” بدلا منه، ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي جاءت للنهوض باللجنة.

وخلال التصريحات التي قام بها أحد المصادر المَسؤولة في وزارة التموين، أن وزير التموين قام باستدعاء الدكتور “محمد بدر” نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأخبره عن الأسباب التي دفعت الوزير إلى اتخاذ هذا القرار، والتي جاءت نتيجة مجموعة من المخالفات التي مرت بها اللجنة خلال الفترة الأخيرة.

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حيث تم تأخير بعض المنافذ التابعة للجنة لمجموعة من المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، هذا بجانب انخفاض معدل إنتاج مخبز الشيخ زايد، وقد نفى نائب رئيس اللجنة العامة هذه المخالفات مؤكدا أن اللجنة قد شهدت العديد من الانجازات خلال فترة عمله.

وقد أضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن رواتب العاملين باللجنة تصرف من خلال قيام اللجنة بتأجير مجموعة من الأصول التابعة لها، وقد قامت اللجنة في الفترة الأخيرة بإصدار قرار تعيين العديد من الموظفين الجدد برواتب تتجاوز آلاف الجنيهات.

وجاءت قرارات التعيين كمجاملات وإنتدابات بإحدى الجهات التابعة للوزارة ولم يقوموا بالعمل في اللجنة، كما ويشهد مجمع مخابز الشيخ زايد الذي تمتلكه اللجنة تعطل مجموعة من المعدات به مما تسبب في تراجع القيمة الإنتاجية له بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

ولم يعد معدل الإنتاج للمجمع يتجاوز ال 500 ألف رغيف بشكل يومي، هذا بالرغم من المبالغ الطائلة التي تنفقها اللجنة عليه والتي جاءت بهدف إنتاج مليون رغيف يوميا، حيث تنفق اللجنة عليه ما يساوي 50 مليون جنيه على هذا المجمع، وأرجع المصدر خلال التصريحات أن التراجع في إنتاج المجمع قد جاء نتيجة التدهور الذي شهدته المعدات بالمجمع والذي قد تسبب في تراجع القيمة الإنتاجية له بشكل ملحوظ.

هذا ما ذكر خلال التصريحات التابعة لأحد المصادر في وزارة التموين، والتي قامت بإعلان الأسباب التي دفعت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى اتخاذ مثل هذا القرار.