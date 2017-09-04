مصر تشارك في القمة التاسعة لـ”بيركس” بصفة مراقب

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تسعي مصر إلى الانضمام إلى مجموعة”بريكس” وبعد تمتع القاهرة بعلاقات جيدة مع معظم دول المجموعة، وسوف تشارك جمهورية مصر العربية في القمة التاسعة لـ”بريكس” التي سوف تنعقد في مدينة شيامن الصينية كعضو مراقب ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشارك بالقمة تلبية لدعوة الجانب الصيني.

وقد صرح السفير المصري لدى بكين”أسامة المجدوب” أن بلاده تسعى إلى الانضمام إلى التجمعات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى إعطاء صوت أكبر للبلاد ولمصر خاصة للمشارك في أوسع الدول النامية وإصلاح الاقتصاد العالمي مما سوف يساعد علي جعله أكثر عدالة، وقد سعت مصر كثيرا لتحقيق هذا الحلم من خلال العديد من الخطوات والخطط العلمية المدروسة الرفع التدريجي للوقود والكهرباء بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي أثرت إيجابياً علي الموازنة العامة للدولة، وهذا يضع الاقتصاد المصري مستقر في هذا الوقت وإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي سوف يجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وسوف تسير خطوات إقامة المشروعات الاستثمارية، بعد أن أعلنت بريكس عن تخطيطها لإطلاق العديد من المشروعات الاستثمارية الضخمة التي سوف يمولها البنك الخاص بالمجموعة بإجمالي رأس مال 100 مليار دولار واهتمام أعضاء المجموعة بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار والتفكير خارج الصندوق.

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وسوف تشارك مصر في قمة دول”بريكس” التى تتكون من روسيا والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وسوف تعقد القمة بمدينة شيامن فى الصين بصفة مراقبة علي أمل أن تنضم مصر إلى التكتل في المستقبل، هذا وسوف يجتمع قاد دول مجموعة بريكس يوم الثلاثاء وسوف تنضم إلى قمة بريكس عدة دول بجانب مصر بصفة مراقب وهي المكسيك وتايلاند وغينيا وطاجيكستان، وسوف يناقش المسؤولون خطة “بريكس” لتوسعة محتملة للمجموعة بالإضافة إلى قبول أعضاء جدد، وفيما يلي جدول يبين دول مجموعة بريكس ومصر بالأرقام.

الجدير بالذكر أن مساحة دول”بريكس” تعتبر ربع مساحة اليابسة وعدد سكانها يصل إلى 42.1% من سكان الأرض ومن المتوقع خلال الثلاثون عام القادمة منافسة بريكس أقوى اقتصادات في العالم بعد تقرير خاص مجموعة غولدمان ساكس البنكية العالمية، وتمتلك جمهورية مصر العربية العديد من المؤهلات التي تؤهلها للانضمام إلى مجموعة”بريكس” بسبب بلوغ حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري خلال عام 2015 بنحو 1.82 تريليون جني أي ما يقارب من 230 مليار دولار أمريكي وتحتل جمهورية مصر العربية المركز الـ 44 في ترتيب الناتج المحلي لاقتصادات العالم وفقا لتقرير البنك الدولي الصادر في عام 2016.