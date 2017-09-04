“طارق حسونة” يقوم بزيارة مفاجئة لمدينة طنطا لمتابعة التواجد الأمني

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قام مدير أمن محافظة الغربية اللواء طارق حسونة اليوم الموافق الرابع من شهر أغسطس الجاري لعام 2017 الموافق يوم الإثنين بزيارة مفاجئة في شوارع محافظة الغربية ليتأكد من التواجد الأمني في كافة أرجاء المحافظة لمواجهة الخارجين عن القانون وحماية المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وتفقد اللواء طارق حسونة شارع البحر الرئيسي التابع لمدينة طنطا ليتابع التواجد الأمني ومدة تقديم الخدمات الأمنية وانضباط حركة الضباط والمجندين ومتابعة تنفيذ خطة مديرية أمن محافظة الغربية لردع المخالفين وإلقاء القبض على الخارجين على القانون.

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وقام اللواء طارق حسونة بلقاء كل من رئيس حي ثان طنطا المهندسة نادية حسونة، كما ألتقى المهندس فتحي عبد الغنى السكرتير المساعد لمحافظ الغربية ليتم متابعة حركة سير المرور، وتفقد الخدمات الأمنية المقدمة في المنطقة المحيطة بمبنى محافظة الغربية.

كما قام اللواء طارق حسونة بوضع كافة الحلول الأمنية لحل أي عراقيل أو أي أزمات قد تواجه الأمن أو تواجه المواطنين.

كما أصدر مدير أمن محافظة الغربية اللواء طارق حسونة توجيهات إلى كافة المساعدين الأمنيين، وإلى مدير مباحث المرور اللواء أشرف المرسي للعمل على رفع درجة الاستعداد الأمني، والعمل على تأمين جميع المنشآت الحكومية بالإضافة إلى تأمين دور العبادة سواء كانت كنائس أو مساجد، متابعة تشغيل كافة الكاميرات الأمنية الخاصة بعملية المراقبة.

كما أعلن مدير أمن محافظة الغربية في التوجيهات التي أصدرها إلى كافة العاملين في القطاع الأمني إلى العمل بكل يقظة وحيطة وحذر بالإضافة إلى توسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي.

وشدد اللواء طارق حسونة على جميع أفراد الأمن إلى ضرورة ارتداء الصدرية الواقية والعمل على التأكد من تشغيل البوابات الإلكترونية التي تعد أمنية لتأمين حياة المواطنين والحفاظ على أرواحهم وأرواح أبنائهم.

وأوضح مدير أمن محافظة الغربية إلى ضرورة تأمين المواطنين الذين يتجولون ويتنزهون في أنحاء المحافظة احتفالا بعيد الأضحى، وذلك من خلال التواجد الأمني الكثيف والعمل على مواجهة أي محاولات للتحرش، وشدد على ضرورة ردع المخالفين والعمل على القضاء على أي أحداث عنف أو شغب في خلال التجمعات لينعم المواطن بالأمن والأمان أثناء احتفاله بإجازة العيد.