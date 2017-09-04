“حلمي النمنم” يفتتح معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

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قام وزير الثقافة حلمي النمنم بافتتاح معرض الكتاب الثاني الذي تنفذه الهيئة المصرية العامة للكتاب الذي يترأسه الدكتور هيثم الحاج علي، حيث يقام معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية القائمة في منطقة العباسية في حضور الأسقف العام، نيابة الأنبا أرميا ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بالإضافة إلى حضور وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والقمص سرجيوس سرجيوس.

وقام نيابة الأنبا أرميا بتكريم ووزير الثقافة حلمي النمنم وقام بإهدائه درع المركز الثقافي البطي، كما قام الدكتور حلمي النمنم إلى نيافة الأنبا أرميا درع هيئة الكتاب.

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وصرح الدكتور حلمي النمنم قائلا: “هذا المركز نتردد عليه منذ عقود طويلة، وهو مركز ثقافي عريق، وأعلم أن قداسة البابا تواضروس الثاني لديه قدرة كبيرة من الاهتمام بالثقافة، وقد تم افتتاح معرض الكتاب في الكاتدرائية المرقسية في محافظة الإسكندرية، ونحن الآن في منطقة العباسية، ولن نكتفي بذلك، ولكن سنقيم معرض كتاب بكل كنيسة مصرية، كما تعمل وزارة الثقافة على إيصال الخدمات الثقافة إلى كل الأرجاء”.

كما أوضح الدكتور حلمي النمنم خلال المعرض على مرور حوالي خمسين عاما في بداية عام 2018 الجديد على إنشاء الكاتدرائية بمنطقة العباسية، حيث تستعد وزارة الثقافة المصرية عن طريق إقامة احتفالية كبرى باليوبيل الذهبي حيث يتم في هذا الشأن دراسة التحضيرات الخاصة بهذا الحدث مع الكاتدرائية منذ هذا الوقت.

وأعرب نيافة الأنبا أرميا قائلا: “هذه الدورة الثانية للمعرض والمركز الثقافي القبطي هو جزء ال يتجزأ من وزارة الثقافة المصرية”، كما قام نيافة الأنبا أرميا بتوجيه الشكر إلى الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة وإلى هيئة الكتاب، عن إقامة العديد من المعارض الثقافية في الكاتدرائية المقامة في أماكن عديدة، حيث أضاف أن الثقافة في هذا الوقت الجاري تنتقل إلى الشعب في مختلف الأماكن.

وتستمر فعاليات المعرض الثقافي المقام في الكاتدرائية بمنطقة العباسية حتى الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي، حيث يتم فتح أبوابه في تمام الساعة 8 من الصباح وحتى الساعة 10 في المساء.

وشمل المعرض الثقافي إلى أجدد إصدارات هيئة الكتاب المصري في كافة المجالات بالإضافة إلى عرض السلاسل الحديثة بتخفيضات كبيرة، كما شمل أيضا طرح كتب الصادرة عن مكتبة الأسرة، وكتب خاصة للأطفال، وشارك في إقامة المعرض الثقافي قطاعات وزارة الثقافة المتعددة مع دار أخبار اليوم للنشر.