وزارة الصحة: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة إلى 54 حالة

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في تتابع مستمر لحصيلة وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة، قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر سبتمبر، عن ارتفاع حالات الوفاة إلى أربعة وخمسون حالة عقب وفاة أربعة حالات جديدة وافتهم المنية مساء أمس الاثنين الموافق 4 سبتمبر.

من جانبه كشف رئيس البعثة الطبية للحج عن أسماء الوفيات الجدد وهم، المواطنة سعاد حامد عبد الرحمن محمد والبالغة من العمر تسعة وستون عاما من قاطني محافظة المنوفية وهى تتتبع حج وزارة التضامن الاجتماعي، والحالة الثانية يدعى حسنى إبراهيم محمد الرامي وهو من قانطي المحافظة ذاتها ويتبع حج قرعة وزارة الداخلية، أما الحالة الثالثة فتدعى سعدية محمد على حسن وهى من قاطني محافظة الإسماعيلية وتتبع حج القرعة، أما الحالة الرابعة والأخيرة فتدعى عايده عبد الجواد عبد العزيز وهى من قانطي محافظة كفر الشيخ وتتبع حج فرادى.

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وأشار رئيس البعثة الدكتور أحمد الأنصاري خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة جاءت نتيجة توقف عضلة القلب والتنفس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يتم التنسيق والتعاون حاليا بين رئيس البعثة السلطات السعودية المختصة لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات الوفاة الخاصة بهم.

على الجانب الآخر، تتابع بعثة الحج السياحي عودة حجاج بيت الله الحرام من المناسك، كما تتابع أيضا أداء الشركات السياحة في تنفيذ البرامج الخاصة بها والتي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الحجاج، وفى هذا السياق أكد رئيس البعثة أنه بدأ أمس الاثنين تفويج سبعة وعشرون ألف و500 حاجا تقريبا إلى المدينة المنورة للقيام بزيارة المسجد النبوي قبل عودتهم إلى أرض الوطن، حيث من المقرر أن يغادر الفوج الأخير من حجاج السياحة الأراضي السعودية يوم الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري للعام 2017.

كما أشار إلى أنه قد بدأ حصر الشكاوى الخاصة بالحجاج ضد الشركات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، كما تقوم البعثة أيضا بحصر شكاوى الشركات السياحية التي قامت باستقبالها على مدار الفترة الماضية بشأن وجود تقصير من بعض المطوفين في الخدمات التي تم الاتفاق عليها تمهيدا لرفعها إلى المؤسسة الأهلية للطوافة.