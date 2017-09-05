5 ملفات تتصدر المباحثات المصرية الصينية في بكين.. تعرف عليها

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يستعد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر، وذلك على هامش قمة بريكس، ومن المقرر أن يشهد كلا من الرئيسان في ختام المباحثات مراسم التوقيع على عددا من الاتفاقيات الهامة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وهناك مجموعة من الملفات ذات الأهمية الكبيرة التي سوف تتصدر جلسة المباحثات الثنائية والتي يأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي، حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا و حرصا بالغا على تنمية علاقاتها الاقتصادية مع دولة الصين.

كما سيقوم الرئيس السيسى أيضا ببحث طرق تعزيز التواصل والتفاهم المشترك بين البلدين فيما يتعلق بالتحديات وسبل التصدي لها، هذا إلى جانب استعراض رؤية مصر بشأن ما تشهده المنطقة من تطورات وطرق التعامل مع الأزمات القائمة في الفترة الحالية، وبحث تعزيز وتقوية التعاون المشترك بينهما، هذا إلى جانب التطرق إلى عددا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة بين الدولتين.

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وتشهد جلسة المباحثات الثنائية اليوم، سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعد من اكثر الظواهر انتشارا في الفترة الحالية والذي يشكل تهديدا كبيرا لأمن واستقرار الكثير من الشعوب، وطرق التصدي للتهديدات المستمرة الناجمة عن زيادة هذا الفكر المتطرف، وانتشار التنظيمات الإرهابية المتشددة وتأكيدا على أن مكافحة هذه الظاهرة لا يعتمد فقط على المحاور الأمنية والعسكرية، ولكنه يعتمد أيضا على الأبعاد الفكرية والدينية.

كما سيتم التطرق أيضا خلال المباحثات إلى التأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين كلا من البلدين على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، إلى جانب مواصلة برامج الدعم الفني والتي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتأخذ موضوعات مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية الخاصة ببعض الدول العربية والتي يأتي على راسها كلا من دولتي ليبيا وسوريا النصيب الأكبر من الاهتمام خلال محور القضايا الإقليمية التي سوف يتم مناقشاتها خلال الجلسة.

وسيتم استعراض ما شهدته مصر من أوضاع وتطورات على مدار الفترة الماضية، وما تم بذله من جهود لتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف تنشيط القطاع السياحي والعمل على خلق وتوفير البيئة الملائمة التي تعمل على جذب الاستثمارات للدولة.