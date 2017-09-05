أخبار الطقس اليوم الثلاثاء.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة محافظات مصر

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جاء فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود خلال اليوم ” الثلاثاء ” طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب السواحل الشمالية علي أن يكون الطقس خلال النهار حارا على مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة ويستمر هكذا حتى شمال الصعيد، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على كافة محافظات جنوب الصعيد وتنكس الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما ورد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على كافة مناطق شمال البلاد كما جاء أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنه سوف تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على كافة مناطق شمال الصعيد بالإضافة إلى مناطق خليج السويس وعن حركة الموج على البحر الأحمر ورد أنها سوف تتأثر بحالة الطقس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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وبالنسبة إلى ورد في بيان الأرصاد عن حالة البحر المتوسط جاء أنه سوف يكون معتدلا مع احتمالية ارتفاع الموج خلال الساعات القادمة من متر ونصف المتر إلى مترين أما فيما يخص حركة الموج على البحر الأحمر فقد جاء أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير إلى مضطربة وعن ارتفاع حركة الموج ورد أنها سوف تكون من مترين إلى مترين ونصف المتر وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية .

وقد جاء في بيان هيئة الارصاد عن أخر أخبار الطقس اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة على كافة محافظات ومدن جمهورية مصر العربية كان بيانها كالتالي:

القاهرة 24 36

بلطيم 25 31

مطرح 21 29

وسط الدلتا 24 36

الإسكندرية 24 31

السلوم 22 31

رفح 21 33

الاسماعيلي 21 36

دمياط 25 30

العريش 22 34

سيوة 22 37

بورسعيد 25 30

السويس 22 37

رأس سدر 24 35

نخل 20 36

الطور 21 35

شرم الشيخ 27 37

نويبع 28 38

طابا 23 36

مرسى علم 28 36

الفيوم 24 36

كارتين 18 35

الاقصر 25 41

اسوان 27 41

الغردقة 27 38

بنى سويف 24 36

سوهاج 25 37

قنا 25 40

المنيا 23 36

اسيوط 22 36

شلاتين 27 41

ابو رماد 28 41

ابو سمبل 23 39

الوادى الجديد 21 37

راس حدربة 26 37

حلايب 25 38.