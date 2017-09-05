“مطار القاهرة” يعلن عن وصول 58 حاج من أصحاب الحج الفاخر

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وصل اليوم إلى مطار القاهرة الدولي حوالي ثمانية وخمسين حاج من فئة رجال الأعمال وهم أصحاب الحج الفاخر قادمين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك فريضة الحج.

واستعد مطار القاهرة الدولي اليوم برفع حالة الاستعدادات القصوى مع وجود أفراد من الحجر الطبي لفحص كافة الوافدين من حجاج بيت الله الحرام للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس أو أي مرض معدي خلال فترة الحج ليتم فحصهم في صالات الوصول في مطار القاهرة.

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وصرح مصدر من مطار القاهرة الدولي أن تم الإنتهاء من كافة الإجراءات لاستقبال أصحاب الحج الفاخر الذي تصله تكلفته في العام الحالي 2017 إلى ما يقارب ثلاثمائة وثمانين ألف جنيه مصري، ليتم تجهيز صالة رقم أربعة والتي تخصص للطائرات الخاصة ورجال الأعمال، لتبدأ شركة مصر للطيران في صباح الغد الموافق يوم الأربعاء السادس من شهر سبتمبر الحالي في فتح جسر جوي ليشمل ثلاثمائة وعشرين طائرة ليتم نقل ما يصل إلى سبعين ألف حاج وحاجة مصريين من الأراضي العربية السعودية وعودتهم إلى أراضي الوطن ليستمر عمل الجسر الجوي حتى يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

والجدير بالذكر أن مساعد وزير الداخلية للشؤون الإدارية والمسؤول التنفيذي عن بعثة الحج لعام 2017 اللواء عمرو لطفي أعلن عن عمل الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين من الأراضي المقدسة ابتداء من يوم الخميس الموافق سبعة من شهر سبتمبر الحالي.

ورفع سلطات الحجر الصحي العاملة في مطار القاهرة الدولي حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى في حضور مراقبين صحيين بالإضافة إلى أطباء مع وجود ممرضين في صالات وصول الحجاج المصريين.

وصرح الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الطبي في المطار عن تزويد قسم الحجر الصحي في المطار بحوالي 75 طبيب وممرض ليقدموا الدعم الصحي اللازم، وجاء هذه الإجراءات بناء على توصية من وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد، ومدير الإدارة العامة للحجر الصحي الدكتور أيمن إمام للتأكد من خلو الحجاج القادمين من أي فيروسات أو أوبئة عن طريق فحصهم الطبي كما سيتم عزل أي حالة يظهر عليها أوبئة أو إصابة بفيروس التي تنتشر خلال التجمعات البشرية الكثيفة في موسم الحج.