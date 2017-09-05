إضراب سائقي قطارات محطة مصر يتسبب في ازدحام شديد وتكدس الركاب

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تكدس الزحام فجر اليوم الثلاثاء في محطة مصر للسكك الحديدية، حيث انتشر الزحام اليوم مع تكدس الركاب، ووقفت القطارات بِدون حراك اليوم ابتداء من الساعة الخامسة فجرا، جاء هذا وسط انتشار مجموعة من الأخبار في المحطة بأن سائقي القطارات قد قاموا بالإعلان عن الإضراب والامتناع عن العمل.

هذا بجانب وصول مجموعة من الأخبار التي تفيد حدوث عطل في منطقة قلما التابعة لمحافظة القليوبية وحدث هذا للقطار القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، وأفادت الأخبار أيضا أن العطل قد استمر لمدة تتجاوز النصف ساعة.

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الجدير بالذكر أن وزارة النقل كانت قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة والتي تسبق عيد الأضحى المبارك قيامها بمجموعة من الإصلاحات في خدمة السكك الحديدية، وقالت وقتها أن تلك الإجراءات تأتي في ظل سعي المصلحة وراء تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

هذا بجانب التخلص من عدد من المشكلات التي من الممكن أن تعترض المواطنين خلال قيامهم بالاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذا وقد أعلنت الوزارة عن هذا تحت عنوان تحد على القضبان والذي قامت خلال بتَرصدها للسوق السوداء التي تقوم ببيع التذاكر.

هذا بجانب توفيرها لتذاكر القطارات من خلال شباك التذاكر فقد، هذا بجانب الإجراءات التي قامت بها المصلحة والتي تتضمن صيانة لجميع القطارات منعا للأعطال التي من الممكن أن تحدث، هذا بجَانب الإجراءات الأخرى التي تتضمن ضبط مواعيد القطارات، هذا خصوصا بعد وصول العديد من البلاغات من المواطنين بتَأخر القطارات عن مواعيدها والتي قد ازدادت خلال الفترة الأخيرة، إذ أنها تتسبب في العديد من المشكلات للمواطنين من تأخرهم عن العمل وتعطيلهم.

وقامت الوزارة أيضا خلال التقرير الذي نشرته بأنها ستقوم بمجموعة من أعمال الصيانة للقطارات والخدمات التي تقدم بداخلها وإصلاح الأنوار، هذا ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة استعدادا لعيد الأضحى المبارك، الجدير بالذكر أنه بالرغم من كل هذا وما قامت الوزارة بالإعلان عنه، إلا أن اليوم قد شهدت محطة السكك الحديدية أعطال والتي استمرت مدة نصف ساعة مما تسبب في تأخر القطار، هذا بجانب الإضراب الذي قام به السائقين اليوم.